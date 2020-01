MSI Aegis Ti5 ufficiale al CES 2020: un computer 5G a forma di testa di robot

Vi ricordate di Mother, l'intelligenza artificiale del film targato Netflix "I am Mother"? Ebbene, MSI al CES 2020 ha annunciato un computer chiamato Aegis Ti5, che dispone di un design molto simile alla testa del succitato robot. No, non stiamo scherzando.

Infatti, come riportato da The Verge e scritto dalla stessa MSI sul suo sito ufficiale, l'azienda taiwanese ha svelato il prodotto descrivendo il suo design come HMI (Human-Machine Interface). Insomma, chiaramente MSI ha voluto fare un "omaggio" a tutti gli amanti dei robot.

Aegis Ti5 ha però anche altre caratteristiche peculiari: si tratta infatti del primo computer desktop a supportare la connettività 5G, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito a quale modem viene utilizzato. Inoltre, nella parte frontale del case è presente un piccolo schermo OLED che viene chiamato Gaming Dial. Attraverso quest'ultimo è possibile accedere a delle informazioni relative al sistema e modificare alcune impostazioni, come quelle relative al consumo energetico.

È bene specificare, però, che al momento MSI sta ancora decidendo molti aspetti di questo computer. Infatti, nonostante al CES sia stato fatto vedere un prototipo, l'azienda taiwanese sta ancora cercando di capire quali sono i migliori componenti da utilizzare per questo desktop e qual è il miglior modo per commercializzarlo.

Non abbiamo quindi informazioni precise in tal senso. Tuttavia stando a quanto riportato da Tom's Hardware, i componenti scelti dovrebbero includere gli ultimi Intel Core i9, una scheda video NVIDIA RTX 2080 Ti e fino a 128GB di RAM.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, alcune fonti parlano di circa 4000 dollari e di un arrivo sul mercato durante il terzo trimestre del 2020.