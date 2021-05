MSI Afterburner: attenti alla versione falsa del software, contiene malware

MSI Afterburner è un software gratuito utilizzato molto nella community di appassionati di videogiocatori e utenti che vogliono spingere le schede grafiche al limite. La sua fama, però, ha attirato l’attenzione dei tipici malintenzionati che hanno colto l’occasione per creare una copia del programma contenente malware.

Come riportato da Slashgear, il famoso software del produttore taiwanese per un breve periodo di tempo è risultato non disponibile tramite il sito ufficiale e ciò avrebbe portato tantissimi utenti a ricercarlo tramite un sito Web fraudolento (https://afterburner-msi.space) con cui la stessa MSI ha specificato di non avere niente a che fare: “Il software è illegalmente ospitato su un sito Web sospetto che si spaccia per il sito web ufficiale di MSI con il nome di dominio https://afterburner-msi.space. MSI non ha alcun rapporto con questo sito web o con il suddetto dominio”.

Ora l’indirizzo in questione è diventato irraggiungibile, ma durante la sua esistenza ha recato non pochi problemi a causa della somiglianza con la pagina ufficiale. Di conseguenza, se siete tra le ignare vittime di questa possibile violazione del vostro PC con trojan, keylogger o altre minacce informatiche vi consigliamo di effettuare una scansione del computer con un buon antivirus dopo avervi rimosso l’applicazione.

La domanda che molte persone si sono fatte, però, è la seguente: ma che fine ha fatto la pagina ufficiale di MSI Afterburner? Secondo quanto spiegato dal produttore asiatico, al momento non risulta accessibile in quanto è in corso il periodico intervento di manutenzione del sito, ma nel corso dei prossimi giorni ritornerà online.

