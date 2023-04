MSI Afterburner vivo e vegeto: supporto ufficiale per RTX 40 e Radeon 7000

Nonostante un 2022 complicato per MSI Afterburner che sembrava ai titoli di coda, l'utile suite di MSI si è aggiornata a una nuova versione stabile, che arriva un po' a sorpresa dopo una lunga serie di beta.

Con la build 4.6.5, MSI Afterburner introduce in via ufficiale il supporto alle schede video di nuova generazione, vale a dire le nuove NVIDIA GeForce RTX Serie 40 basate su architettura Ada Lovelace e le potenti AMD Radeon RX 7900 XT e RX 7900 XTX che invece sono basate su RDNA3.

Nonostante il supporto a queste schede fosse garantito tramite le versioni beta, si tratta di una fase molto importante nella vita del tool per overclocker, proprio per via degli ultimi mesi non del tutto rosei per il suo sviluppo, che hanno fatto temere il peggio.

Allo stato attuale, oltre a NVIDIA e AMD, Afterburner supporta parzialmente anche Intel ARC, sebbene alle schede video del team blu non possano essere applicati profili personalizzati per frequenze e voltaggi per via di alcune limitazioni.

Il changelog ufficiale (potete trovarlo sulle pagine di Guru3D), poi, parla anche dell'aggiunta del supporto per i processori di ultima generazione, tra cui Intel Raptor Lake e AMD Ryzen 7000 con architettura Zen4, seppure in entrambi casi solo in via sperimentale.

Se siete interessati all'aggiornamento, ricordatevi di utilizzare sempre e solo canali affidabili, poiché in rete su MSI Afterburner potrebbero nascondersi malware crypto.