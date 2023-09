MSI, i nuovi AIO CoreLiquid E Series arrivano ufficialmente anche in Italia

Oltre all'annuncio delle nuove RTX 4090 Gaming Slim, MSI continua a rinnovare la propria offerta gaming anche nella categoria dei sistemi di raffreddamento per il PC. Stavolta è il turno dei nuovi MSI MAG CoreLiquid E Series, finalmente in arrivo anche in Italia.

I dissipatori a liquido AIO (All In One) della serie E arriveranno sul mercato in due versioni. La prima, con radiatore da 240 millimetri e due ventole RGB da 120 mm e la seconda da 360 mm con tre ventole.

La pompa, integrata nel waterblock, ha un motore trifase e la struttura interna consente una separazione netta tra liquido riscaldato e raffreddato, per una maggiore efficienza complessiva nella dissipazione e nell'uso quotidiano.

Per semplificare l'assemblaggio, inoltre, il blocco può essere ruotato di 270 gradi.

Gli utenti continueranno ad avere pieno controllo sull'intero sistema e sull'illuminazione a LED RGB tramite MSI Center.

I due dissipatori sono già disponibili per l'acquisto. Il MAG CoreLiquid E360 può essere acquistato al prezzo di 139 euro, mentre il MAG CoreLiquid E240 viene proposto alla cifra di 109 euro.

A proposito di novità per il nostro mercato, ricordiamo che di recente MSI ha portato in Italia anche il laptop MSI Stealth 16 Mercedes-AMG, dopo averlo presentato ufficialmente all'IFA 2023 di Berlino.