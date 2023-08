MSI, su Amazon sconti fino a 500 euro sui notebook da gaming con RTX 40

In queste ore vi abbiamo raccontato come si comportano le nuove RTX Serie 40 Laptop su Ratchet & Clank: Rift Apart, un'esperienza esaltante sotto ogni punto di vista grazie anche e soprattutto al DLSS3: è arrivato quindi il momento di sondare un po' il mercato alla ricerca di qualche offerta.

Su Amazon Italia, infatti, in queste ore sono apparsi diversi laptop MSI della gamma gaming, modelli Raider e Stealth dotati proprio di grafica NVIDIA di ultima generazione con architettura Ada Lovelace.

Gli sconti sono piuttosto interessanti e si arriva fino a 500 euro rispetto al prezzo di listino:

MSI Stealth 15 A13VF-051IT, 15.6" OLED QHD 240Hz, Intel i7-13620H, RTX 4060 , 16GB RAM DDR5 - 1.999 euro invece di 2.999

, 16GB RAM DDR5 - 1.999 euro invece di 2.999 MSI Raider GE68HX 13VG-040IT, 16" QHD+ 240Hz, Intel i7-13700HX, RTX 4070 , 32GB RAM DDR5 - 2.599 euro invece di 2.799

, 32GB RAM DDR5 - 2.599 euro invece di 2.799 MSI Stealth 16Studio A13VG-070IT, 16" QHD+ 240Hz, Intel i7-13700H, RTX 4070 , 32GB RAM DDR5 - 2.799 euro invece di 3.289

, 32GB RAM DDR5 - 2.799 euro invece di 3.289 MSI Raider GE78HX 13VH-069IT, 17" QHD+ 240Hz, Intel i9-13950HX, RTX 4080, 32GB RAM DDR5 - 3.999 euro invece di 4.499

Si tratta di macchine molto diverse tra loro, tutte pensate per offrire un'esperienza di gioco di altissimo livello anche con titoli di ultima generazione, incluse le spericolate avventure di Ratchet e Clank con la loro grafica mozzafiato e i rapidi spostamenti tra piani dimensionali.

