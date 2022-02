Con MSI l'amore è nell'aria: tante offerte sui notebook per San Valentino

Non c'è solo il nuovo Red Price di Mediaworld in giornata odierna. Da oggi, 7 Febbraio 2022 al 28 del mese, MSI propone il nuovo volantino "LOVEisintheair", che propone un'ampia gamma di promozioni sui notebook in occasione del San Valentino.

Il potente GS66 Stealth, con cui è possibile giocare al massimo anche in mobilità grazie allo schermo da 15,6 pollici QHD, la GeForce RTX 3080 ed il processore Intel Lake i9, sarà in offerta a 3.399 Euro al posto di 3.699 Euro. I due modelli GE66 con GeForce RTX7080 e 3080, Tiger Lake i7 o i9, Windows 10 o 11, possono essere acquistati con prezzi a partire da 2.299 Euro con uno sconto di 200 o 300 Euro a seconda del modello.

Disponibile in sconto anche il GP76 Leopard, con display da 17,3 pollici FHD 300Hz ed RTX 3070, in vendita a 2.299 Euro anzichè 2.499 Euro, mentre per coloro che non intendono spendere tanto è disponibile il Pulse GL66 con RTX 3050 e processore Tiger Lake i5, in vendita a 1.099 Euro anzichè 1.199 Euro

La lista completa dei notebook in offerta nell'ambito dell'iniziativa promozionale è disponibile a questo indirizzo, con tutti i dettagli sugli sconti ed i relativi importi proposti nell'ambito dell'offerta.