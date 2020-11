MSI annuncia le sue AMD Radeon RX 6800 XT e RX 6800 Gaming X Trio custom

MSI ha annunciato le sue schede grafiche personalizzate Radeon RX 6800 XT e RX 6800 Gaming X Trio di nuova generazione. Questa serie giunge dopo la presentazione degli stessi modelli di casa AMD da parte di Sapphire Technology, nello specifico delle versioni Nitro+ e PULSE; ma vediamo assieme quali sono le peculiarità offerte da MSI.

Innanzitutto specifichiamo che le GPU MSI Radeon RX 6800 XT e RX 6800 Gaming X Trio arriveranno sul mercato sia nella versione standard “non-X” che in quella con overclock “X”, dove le prime manterranno le velocità di clock di riferimento annunciate da AMD, mentre le seconde avranno frequenze diverse: per esempio, RX 6800 XT Gaming X Trio ha un clock boost di 2285 MHz (35 MHz in più rispetto allo standard) e RX 6800 Gaming X Trio ha una velocità boost pari a 2155 MHz (50 MHz in più rispetto allo standard).

Ora veniamo alle scelte di design che rendono uniche le schede grafiche proposte sul mercato da MSI: Gaming X Trio infatti denota sin da subito la presenza dei dispositivi di raffreddamento Tri-Frozr avanzati, successori della serie Twin Frozr vista in altri modelli delle generazioni precedenti, dotati di alcuni perfezionamenti importanti. Tra questi spicca la ventola TORX 4.0 con design ad anello che collega due pale tra loro per aumentare il flusso d’aria verso il dissipatore interno; le ventole, conformi alla tecnologia Zero Frozr e costituiti da un design a doppio cuscinetto a sfere, garantiscono massimo silenzio soprattutto grazie allo stato di inattività che si attiva automaticamente quando la GPU non supera i 60°C.

Oltre a queste ventole, poi, figura il dissipatore di calore riprogettato con un design delle alette a onda completamente nuovo, al quale si aggiungono dei deflettori per consentire a più aria di passare agevolmente attraverso tali alette. Ancora, il blocco del dissipatore è costituito da sette tubi in rame con piastra di base nichelata, accompagnati dal Thermal Compound X per offrire un’interfaccia termica e un trasferimento di calore particolarmente ottimizzato; grazie a tutte queste modifiche, MSI stima un calo di 2°C rispetto al sistema della generazione precedente di schede grafiche custom dell’azienda.

I prezzi e la disponibilità di questi modelli, purtroppo, non sono ancora noti. Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni al riguardo, ma nel mentre potete leggere la nostra recensione di Radeon RX 6800 XT.