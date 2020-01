MSI annuncia al CES 2020 i nuovi laptop GE66 Raider e GS66 Stealth

MSI, uno dei principali produttori a livello mondiale di laptop, forte della conquista di ben 10 innovation award, presenta al CES 2020 la nuova offerta di laptop dedicata ai gamer e content creator.

Il nuovo GE66 Raider fa sfoggio di uno chassis completamente in alluminio e dell’Aurora Mystic Light bar che, con i suoi 16,7 milioni di colori, è in grado di dar vita a straordinari effetti visivi. Dotato di una batteria da 99,9 Wh, la capacità massima consentita sui voli di linea, questo straordinario laptop è in grado di assicurare ore e ore di divertimento ovunque ci si trovi, mentre il display opzionale ultraveloce a 300Hz è pensato per chi non si accontenta del massimo, ma desidera andare oltre.

Una particolare menzione la merita sicuramente l’originale GE66 Raider Dragonshield Limited Edition, nato dalla collaborazione tra MSI e Colie Wertz, digital artist noto per i contributi creativi dati al prequel di Star Wars, a Transformers, Iron Man e ad altre produzioni hollywoodiane. Caratterizzato da un telaio parzialmente corazzato tramite pannelli di metallo inciso ispirati al design dei veicoli spaziali da combattimento, questo nuovo laptop in edizione limitata non potrà che far innamorare gli appassionati della fantascienza.

Caratterizzato da un elegante livrea nera, il sottile GS66 Stealth, nuovo arrivato del glorioso gruppo di laptop “slim-n-light” di MSI, vanta una batteria da 99,9Wh e il sistema di raffreddamento a tripla ventola Cooler Boost Trinity+, che è in grado di offrire un flusso d’aria fino al 10% superiore rispetto alle soluzioni di precedente generazione.

Primo laptop al mondo a essere equipaggiato con un rivoluzionario display con tecnologia Mini LED e in grado di soddisfare anche gli standard HDR 1000, è, invece, il nuovo Creator 17, che si è guadagnato il prestigioso “Digital Imaging or Photography innovation award” del CES e sarà sicuramente una delle proposte destinate ai content creator più ammirate della kermesse di Las Vegas.

A catturare l’attenzione dei visitatori degli spazi espositivi di MSI, infine, saranno sicuramente il nuovo Prestige 14 Rose Pink, caratterizzato da una originale ed elegante livrea rosa, e i laptop della linea GF65 Camo, che con i loro motivi mimetici non potranno che calamitare gli sguardi dei gamer più incalliti.