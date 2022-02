MSI annuncia la disponibilità in Italia dei nuovi notebook con CPU Intel Alder Lake

Dopo il reveal dei laptop MSI con Alder Lake, siamo rimasti in trepidante attesa per poter mettere le mani sui primi esemplari di notebook "pronti per il metaverso", che promettono ottime prestazioni con la qualità di sempre.

Ebbene, i primi laptop MSI con CPU Intel di dodicesima generazione sono finalmente arrivati sugli scaffali virtuali di Amazon Italia, la cui collezione è disponibile a questa pagina.

Tra le numerose proposte, di cui molte in pronta consegna, troviamo il nuovo Stealth GS66 con schermo da 240Hz, CPU Intel Core i9-12900H e GPU RTX 3080, oltre a una ricca selezione di configurazioni della serie MSI Raider, tra cui il GE76 e il GE66. In preorder, invece, il bellissimo Crosshair R6E con la sua caratteristica livrea ispirata a Rainbow Six Extraction.

Qualora foste interessati a saperne di più, ricordiamo che prima del loro arrivo ufficiale sul mercato abbiamo anche avuto modo di raccontare la nostra esperienza di uno di questi esemplari nella nostra recensione dell'MSI GE76 Raider con i9-12900HK, notebook di fascia altissima del dragone di Taipei dotato del più potente processore Intel Alder Lake per notebook e della migliore GPU NVIDIA Mobility, la nuova RTX 3080 Ti, oltre che un doppio SSD NVMe PCIe Gen4 e ben 32 GB di RAM DDR5.