MSI annuncia primo monitor Mini LED Rapid IPS da 300Hz al mondo

MSI espande ancora una volta nella giornata odierna il suo portfolio di prodotti pensati per gli amanti del gaming. Assieme ai notebook “pronti per il Metaverso” svelati oggi, il produttore taiwanese oggi ha mostrato il primo monitor da gaming Mini LED Rapid IPS da 300Hz al mondo. Eccolo in ogni dettaglio!

Denominato MEG 271Q Mini LED, esso si presenta al pubblico soltanto nella versione da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel), copertura DCI-P3 del 97%, tempo di risposta pari a 1ms GtG e frequenza di aggiornamento di 300Hz. Si tratta di numeri sorprendenti e cruciali per gli amanti del gaming competitivo e coloro che vogliono aspirare alla scena esport internazionale.

A tutto ciò si aggiunge il completo supporto alle tecnologie NVIDIA di ultima generazione: chiave è NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, la quale abbina dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display alla frequenza dei fotogrammi della GPU con supporto da 0 a 300 Hz per prestazioni eccezionali in ogni gioco.

Anche gli amanti di cinema e serie TV potranno però dirsi soddisfatti della qualità del prodotto grazie al certificato DisplayHDR 1000 e alla risoluzione 2K, perfetti per assicurarsi la migliore visione possibile di contenuti multimediali di ogni sorta.

Gli ultimi comunicati rilasciati da MSI non rivelano alcun dettaglio in merito a costi e disponibilità, di conseguenza non ci resta che tenere occhi aperti per ogni ulteriore informazione nel corso dei prossimi giorni.

Altro annuncio di giornata riguarda le nuove schede madri per CPU Intel Alder Lake.