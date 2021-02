MSI annuncia la nuova Radeon RX 6900 XT Gaming Trio 16GB

MSI annuncia oggi l'arrivo della nuova scheda grafica ammiraglia di AMD, la Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO, basata sull'architettura RDNA 2 che combina prestazioni ed efficienza energetica. La scheda video supporta anche DirectX 12 Ultimate, per offrire ai giocatori un mix di ray-tracing, elaborazione ed effetti rasterizzati.

A questi si aggiungono il nuovo design per le ventole Torx 4.0 che garantirà un maggiore flusso d'aria al dissipatore, i Tubi Core per massimizzare le aree di contatto tra GPU e lo stesso dissipatore ed un backplate in metallo che garantisce un raffreddamento passivo più efficiente.

Inoltre, troviamo anche il software di overclocking MSI Afterbuner, oltre che Dragon Center che consente di gestire tutti gli aspetti grafici e performativi: dai LED alla modalità gaming, passando per le statistiche in tempo reale sul sistema.

La Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16GB sarà disponibile in Italia, presso i rivenditori autorizzati, al prezzo di 1589 Euro.

