MSI annuncia le nuove serie di schede video GEFORCE RTX 2070

MSI, leader mondiale nella progettazione e produzione di schede madri, è lieta di presentare la sua completa linea di schede grafiche basate sulla nuova generazione di GPU NVIDIA.

Dotate di rivoluzionari sistemi per la dissipazione del calore, le schede della serie MSI GeForce RTX 2070 sono ottimizzate per assicurare le prestazioni più elevate in ogni situazione.

Per soddisfare al meglio le esigenze dei giocatori, le serie MSI GAMING Z e DUKE offrono le migliori performance termiche della categoria. Caratterizzata da un aspetto “solido” e pulito, la serie ARMOR offre un design a doppia ventola in grado di assicurare prestazioni sempre eccellenti. Il particolare sistema di dissipazione della AERO, invece, prevede che il flusso d'aria utilizzato per il raffreddamento della scheda grafica venga isolato, convogliato ed espulso dal lato posteriore della card, mantenendo la temperatura sempre su livelli ideali.

MSI porta sulla serie gaming con RTX 2070 la settima generazione del sistema di raffreddamento TWIN FROZR, che sulla nuova GeForce RTX 2070 GAMING Z impiega due ventole TORX 3.0 da 10 cm, che uniscono i vantaggi delle tradizionali ventole a quelli della dispersione, per mantenere le temperature sempre su livelli ottimali. La forma e l’angolazione delle pale delle ventole creano un flusso d'aria concentrato, in grado di generare una maggior pressione e ridurre al contempo la rumorosità. Il dissipatore di calore, grazie ad avanzate tecnologie aerodinamiche e termodinamiche, riesce a mantenere sotto controllo le temperature in ogni situazione, assicurando sempre le prestazioni più elevate. Un nuovo look grigio e nero, infine, valorizza i coreografici giochi di luce di Mystic Light RGB, che possono essere controllati via software tramite MSI Mystic Light, con cui è possibile gestire anche la sincronizzazione con gli altri componenti del PC illuminati a LED.

Grazie a un efficiente sistema di raffreddamento a tripla ventola, la nuova DUKE è perfetta per i giocatori che preferiscono poter contare su un generoso flusso d'aria per mantenere sotto controllo la temperatura della propria scheda. Sono ben tre, infatti, le ventole TORX Fan 2.0 con doppi cuscinetti a sfere preposte a garantire le eccezionali prestazioni di raffreddamento della DUKE, che condivide con le card della serie GAMING anche diversi componenti aerodinamici e termodinamici.

MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8G OC è basata su un collaudato e performante design termico a doppia ventola, cui è stato dato per l’occasione un tocco in stile heavy metal. Le ventole TORX 2.0 del sistema di raffreddamento ARMOR 2X, garantiscono un generoso flusso d'aria a elevata pressione, mentre la base in rame placcata in nichel con heatpipe ad alta efficienza, smaltisce il calore prodotto dalla GPU nel modo più rapido ed efficiente. La tecnologia Zero Frozr di MSI, inoltre, si occupa di arrestare le ventole nei momenti di basso carico come, ad esempio, quando si naviga sul Web o ci si diverte con giochi poco impegnativi. Nuovi sono anche il backplate e i LED Mystic Light RGB controllabili via software.

Caratterizzata da un elegante look nero e carbonio, la MSI GeForce RTX 2070 AERO 8G è perfetta in ogni situazione. Dotata di un sistema per la dissipazione del calore a singola ventola, che convoglia il calore verso il lato posteriore della scheda, questa soluzione è ideale per i case che non possono garantire la circolazione di consistenti flussi d’aria e in ambito professionale.

MSI Dragon Center è una nuovissima piattaforma software creata con l'obiettivo d’integrare tutti i software MSI per la gestione di componenti, sistemi desktop e periferiche. Con le schede grafiche MSI GAMING e SEA HAWK, MSI Dragon Center permette ai giocatori di passare rapidamente tra le modalità OC e Silent. Questo nuovo software, inoltre, offre la funzionalità Gaming Mode, che ottimizza all'istante l'hardware, SSD, display e impostazioni di rete comprese, per garantire la migliore esperienza di gioco. Questa nuova piattaforma software continuerà a migliorare ed evolversi, offrendo agli utenti MSI vantaggi e funzionalità esclusive.

Le nuove schede MSI GeForce RTX 2070 saranno già disponibili dal 17 Novembre 2018.