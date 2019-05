MSI annuncia i nuovi laptop e periferiche in vista del Computex

Siamo ormai prossimi al via ufficiale del Computex 2019, la fiera dedicata al mondo hardware di Taipei a cui prenderemo parte. MSI ha deciso di annunciare in anticipo la nuova gamma di laptop, case, monitor, tastiere, cuffie e mouse per gli utenti.

Il primo a vedere la luce è il laptop da gaming MSI GT76 Titan, che include un processore Intel Core i9, scheda grafica RTX 2080 ed un sistema di raffreddamento aggiornato che raddoppia il numero di ventole da due a quattro. Si tratta fondamentalmente di una versione molto simile al GT75 già apprezzato dagli utenti.

MSI ha anche svelato una nuova versione del GE63 Raider, il GE65. Al suo interno è presente un processore Intel Core i9 di nona generazione, mentre il display passa da 120 a 240Hz. Confermato anche il supporto al WiFi 6.

Il popolare marchio ha anche svelato una nuova gamma di case per i PC desktop: l'MPG Harpe 300 e 300R, e la MPG Sekira Serie 500, disponibili in tre diversi modelli: Sekira 500G, 500X e 500P. La serie Harpe 300 sarà caratterizzata da una scocca in vetro temperato e delle prese d'aria con un sistema d'isolamento del sui pannelli laterali, superiori ed anteriori che riducono il rumore delle componenti. Il modello 300R è invece dotato di due ventole RGB utilizzabili ed un HUB LED da 1 a 8 ARGB, anch'esso incluso nel precedente modello MPG Gungir 100.

Il modello Sekira 500X sarà dotato di quattro ventole RGB customizzabili, mentre il 500G presenta una staffa del radiatore estraibile che include fino a tre ventole raffreddate ad acqua con prese d'aria laterali.

Per quanto riguarda le periferiche, MSI distribuirà una versione leggermente diversa del suo monitor da gaming Oculux NXG251R, l'NXG252R. E' stato ridotto il tempo di risposta, a 0,5 millisecondi. MSI al Computex svelerà anche l'Optix MPG341CQR, che abbiamo avuto modo di vedere al CES. Si tratta di un monitor da gaming curvo con risoluzione di 3440x1440 pixel e rapporto di 21:9, oltre ad una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms.

Dal fronte della tastiere, MSI ha anche annunciato due nuove versioni della serie Vigor, la GK50 e GK30. La prima utilizza degli switch meccanici, sebbene al momento non siano state diffuse molte informazioni a riguardo.

MSI ha anche svelato due nuove cuffie da gaming, le GH50 e GH30, entrambe per il mercato entry e mid level. GH50 include dei driver da 40 millimetri, archetto flessibili e cuscinetti auricolari morbidi. La GH50 invece è basata su un design pieghevole e sfrutta il jack da 3,5 millimetri. Sono stati anche svelati due nuovi mouse da gaming, il Clutch GM30 e Clutch GM11, progettati per l'uso ambidestro e con interruttori Omron. Il GH30 utilizza anche un sensore PixArt PMW-3327 ed un CPI max di 6200.

La società svelerà al Computex anche il suo Trident X Plus, un PC compatto basato su processore Intel Core i9 di nona generazione ed una scheda grafica RTX 2080 Ti.