MSI annuncia i nuovi laptop con processori Intel di decima generazione

A pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2019 dell'IFA di Berlino (ovviamente prima ci saranno le classiche conferenze delle varie aziende), MSI ha annunciato i suoi nuovi laptop dedicati ai creativi.

Comunicato stampa: Milano, 3 Settembre 2019 – MSI svela una completa linea di proposte rivolta ai professionisti della creatività. Equipaggiati con i nuovi processori Intel di decima generazione, questi laptop sono pensati e realizzati per assicurare ai content creator di lavorare al meglio anche con i software più recenti e ottenere il massimo dal proprio lavoro grazie a prestazioni allo stato dell’arte.

La linea Prestige può, infatti, può vantare i primi portatili al mondo equipaggiati con una CPU Intel 6 core di decima generazione. In particolare, il Prestige 15 è in grado di offrire performance straordinariamente elevate, che permetteranno ai creativi di sfruttare al meglio le potenzialità dei software per il 2D e 3D più popolari, rappresentando, quindi, la scelta ideale per fotografi, professionisti delle animazioni, illustratori, compositori e youtuber.

Le prestazioni del Prestige 15 con software di editing, come ad esempio, Adobe Photoshop, sono fino al 40% maggiori rispetto a quelle del suo predecessore, mentre nei rendering 4K con Adobe Premiere, grazie anche alla più recente e potente grafica NVIDIA GeForce GTX serie 16, fa registrare performance superiori fino a quattro volte.

L'elevata fedeltà dei colori dei display MSI True Pixel, in grado di rappresentare il 100% della gamma colore Adobe RGB con un'accuratezza Delta-E<2, consentono ai professionisti nella content creation di visualizzare i loro lavori così come appariranno al pubblico, mentre il design sottile delle cornici, che garantisce un rapporto screen-to-body di circa il 90%, contribuisce a rendere l'esperienza d'uso ancora più immersiva. Leggeri ed ergonomici, i laptop della serie Prestige pesano 1,6 kg nella versione con display da 15” e 1,2 kg per il modello con display da 14” e garantiscono il massimo comfort di utilizzo, grazie anche a una tastiera in grado di assicurare la massima precisione di battuta e un feedback ideale.

Sorprendente anche la durata della batteria che, grazie all'esclusivo design, consente al Prestige 15 di arrivare a 16 ore e al suo fratellino minore Prestige 14 a 10 ore. Completano poi la dotazione di questi nuovi notebook due porte Thunderbolt e la connettività Wi-Fi 6, in grado di offrire prestazioni fino a 6 volte superiori rispetto allo standard precedente.

Anch'essi equipaggiati con CPU Intel di decima generazione, i nuovi modelli di laptop della serie Modern 14 sono pensati per i creativi alla ricerca di un computer estremamente leggero da poter portare sempre con sé e si caratterizzano per lo chassis in metallo particolarmente sottile, il luminoso display da 14” di livello IPS e un peso di appena 1,19 Kg.

In grado di offrire un'autonomia di lavoro di ben 10 ore, i nuovi Modern 14 rappresentano la scelta ideale per coloro che desiderano poter dar sfogo alla loro creatività in ogni momento e luogo, senza preoccupazioni e senza la necessità di dover investire un elevato budget.

I nuovi laptop delle serie Prestige 15 e Modern 14 saranno disponibili in diverse configurazioni dalla fine di Settembre in Italia con prezzi al pubblico rispettivamente a partire da 1.449 Euro IVA inclusa e 699 Euro IVA inclusa. Il modello Prestige 14 sarà, invece, disponibile in Italia a partire dalla metà di Novembre con prezzo al pubblico di 1.399 Euro.