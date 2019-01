MSI annuncia la sua nuova gamma di notebook da gaming con GPU RTX

Dopo le conferenze di ieri, l'edizione 2019 del CES di Las Vegas ha ufficialmente aperto le porte da qualche ora. Come potete vedere nella nostra pagina dedicata, le novità in arrivo dalla fiera sono molte e ovviamente non poteva mancare anche MSI, che ha colto l'occasione per annunciare la sua nuova gamma di notebook da gaming con GPU RTX.

In particolare, come scritto anche sul sito ufficiale di MSI, i nuovi modelli sono sei: GS75 Stealth, GS65 Stealth, GT75 Titan, GT63 Titan, GE75 Raider e GE63 Raider RGB.

MSI GS75 Stealth dispone di un processore Intel Core i7 di ottava generazione, una GPU RTX 2080 da 8GB GDDR6 con design Max-Q e un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz. Le dimensioni del notebook sono di 396,1 x 259,5 x 18,95 mm, per un peso di 2,25 kg. Non manca la tastiera retroilluminata Per-Key RGB.

MSI GS65 Stealth dispone di un processore Intel Core i7 di ottava generazione, una GPU RTX 2080 da 8GB GDDR6 con design Max-Q e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz. Le dimensioni del notebook sono di 357,7 x 247,7 x 17,9 mm, per un peso di 1,9 kg. Non manca la tastiera retroilluminata Per-Key RGB.

MSI GT75 Titan dispone di un processore Intel Core i9 di ottava generazione, una GPU RTX 2080 da 8GB GDDR6 e un display da 17,3 pollici con risoluzione 4K (3840x2160 pixel). Le dimensioni del notebook sono di 428 x 314 x 31 mm, per un peso di 4,56 kg. Non manca la tastiera retroilluminata RGB.

MSI GT63 Titan dispone di un processore Intel Core i7 di ottava generazione, una GPU RTX 2080 da 8GB GDDR6 e un display da 15,6 pollici con risoluzione 4K (3840x2160 pixel). Le dimensioni del notebook sono di 390 x 266 x 39,8 mm, per un peso di 2,94 kg. Non manca la tastiera retroilluminata Per-Key RGB.

MSI GE75 Raider dispone di un processore Intel Core i7 di ottava generazione, una GPU RTX 2080 da 8GB GDDR6 e un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz. Le dimensioni del notebook sono di 397 x 268,5 x 27,5 mm, per un peso di 2,6 kg. Non manca la tastiera retroilluminata Per-Key RGB.

MSI GE63 Raider RGB dispone di un processore Intel Core i7 di ottava generazione, una GPU RTX 2080 da 8GB GDDR6 e un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz. Le dimensioni del notebook sono di 383 x 260 x 29,5 mm, per un peso di 2,6 kg. Non manca la tastiera retroilluminata Per-Key RGB.

Al momento in cui scriviamo non sono stati comunicati ulteriori dettagli in merito al prezzo e alla disponibilità delle soluzioni annunciate da MSI.