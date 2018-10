MSI annuncia le sue motherboard Z390 compatibili con le CPU Intel di nona generazione

Dopo l'annuncio dei nuovi processori Intel di nona generazione, i vari produttori di motherboard stanno annunciando i nuovi prodotti con chipset Z390. Tra questi, troviamo ovviamente anche MSI.

Comunicato stampa MSI: Milano, 8 Ottobre 2018 – MSI, leader mondiale nella progettazione e produzione di schede madri, annuncia, in contemporanea al lancio dei processori Intel Core di 9a generazione, la disponibilità di diverse nuove schede madri con chipset Intel Z390.

In aggiunta, da oggi MSI utilizzerà per le proprie schede madri nuove regole di denominazione, maggiormente coerenti con le funzionalità e i segmenti cui le soluzioni fanno riferimento. Per overclocker, gamer, creatori di contenuti e professionisti sarà ora più semplice fare la propria scelta tra le linee MEG, MPG, MAG e PRO.

Le schede madri della linea MEG vanno oltre l’hardcore gaming e sono realizzate in modo da offrire una straordinaria scalabilità, possibilità di overclocking estremo e massime prestazioni.

MEG Z390 GODLIKE

MEG Z390 GODLIKE raccoglie l'eredità della leggendaria punta di diamante della gamma MSI e garantisce prestazioni senza precedenti, oltre alle più ampie possibilità di controllo. Grazie a un VRM a 18 fasi, un doppio connettore di alimentazione e alla tecnologia MSI Core Boost, è possibile raggiungere e mantenere a lungo le massime prestazioni senza incertezze. La nuova MEG Z390 GODLIKE è dotata di una serie di esclusive funzionalità come, ad esempio, Dynamic Dashboard, e un pannello OLED integrato, in grado di mostrare lo stato del sistema e sfruttabile anche per personalizzazioni all’insegna della creatività, magari in abbinamento alla magia degli effetti luminosi di Mystic Light Infinity. Per ottenere il massimo dalla rete e gustarsi senza interruzioni i giochi online è possibile gestire le priorità dei pacchetti di rete tramite Killer xTend, mentre le massime prestazioni sono garantite da due connettori Ethernet LAN Killer E2500 e un adattatore Wi-Fi AC Killer 1550. I più elevati livelli qualitativi sul fonte audio sono poi assicurati dalla piattaforma Xtreme Audio DAC, composta da una coppia di processori audio Hi-Fi ALC1220 dedicati, AUDIO DAC ESS con amplificatore ESS dedicato, condensatori audio WIMA e uscita per cuffie da 6,35 mm. Grazie alla card M.2 XPANDER-Z inclusa, inoltre, è possibile montare fino a 5 unità SSD M.2 ad alta velocità, mentre la scheda di acquisizione MSI Streaming Boost consente di effettuare gli streaming a livello professionale.

MEG Z390 ACE

MEG Z390 ACE è in grado di regalare incredibili effetti luminosi a milioni di colori, grazie a Mystic Light, mentre le tecnologie Core Boost e Game Boost assicurano stabilità e ampie possibilità nell’ambito dell’overclocking.

Massime prestazioni sono offerte anche sul fronte storage, grazie a Triple M.2 e M.2 SHIELD FROZR, una tecnologia in grado di mantenere sempre sotto controllo le temperature delle unità a stato solido, consentendogli di operare sempre nelle migliori condizioni. Audio Boost HD, un processore dedicato, un DAC ESS, Nahimic3 e Voice Boost offrono poi quanto di meglio si possa desiderare sul fronte audio. Sul fronte della connettività meritano sicuramente attenzione le tecnologie Intel Turbo USB 3.1 con Type-C, Killer Gigabit Ethernet LAN e Intel Wi-Fi.

Per quanto riguarda la linea MPG, sono diversi i modelli di schede madri Z390 che fanno il loro debutto, in modo da soddisfare un’utenza davvero ampia.

MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC

Ispirata alle supercar, la nuova MSI CARBON si dimostra più sorprendente che mai, con un look & feel distintivo, caratterizzato dalle infinite possibilità di personalizzazione di MSI Mystic Light RGB. Massime prestazioni sul fronte storage sono garantite dall’efficace raffreddamento degli SSD offerto da M.2 SHIELD FROZR, mentre velocità di download fino a 1,73 Gbps sono assicurate dalla tecnologia Intel wireless-AC. Indiscutibili soddisfazioni sul fronte audio sono, invece, garantite da Audio Boost 4, Nahimic 3 e Voice Boost.

MPG Z390 GAMING EDGE AC

La serie MPG Z390 GAMING EDGE comprende diverse schede madri ATX, micro-ATX e mini-ITX. Dotate di efficienti sistemi di dissipazione del calore, Intel LAN, Intel Wi-Fi, Twin Turbo M.2, USB Type-C e Audio Boost 4, queste mainboard rappresentano le basi ideali su cui costruire sistemi flessibili e potenti.

Le proposte della linea MAG sono, infine, pensate per garantire funzionalità e durata nelle battaglie più impegnative.

MAG Z390 TOMAHAWK

Questa indistruttibile scheda madre mette a disposizione ampi dissipatori di calore estesi, cover e pannello I/O integrati, M.2 SHIELD FROZR, Core Boost e Dual LAN, per assicurare elevate prestazioni e affidabilità ai massimi livelli.

Progettate per rispondere al meglio a qualsiasi tipo di esigenza in ambito professionale, infine, le motherboard della serie PRO garantiscono massima stabilità e assemblaggi di alta qualità, semplificando la vita a chi deve realizzare soluzioni per aziende e organizzazioni di ogni tipo e dimensione.

Elenco nuove motherboard MSI Z390:

MEG Z390 GODLIKE

MEG Z390 ACE

MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC

MPG Z390 GAMING PRO CARBON

MPG Z390 GAMING EDGE AC

MPG Z390M GAMING EDGE AC

MPG Z390I GAMING EDGE AC

MAG Z390 TOMAHAWK

MAG Z390M MORTAR

Z390-A PRO