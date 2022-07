MSI annuncia il supporto a Intel Raptor Lake: la lista di schede è lunghissima

Anche MSI si prepara alla grande per la prossima generazione di CPU Intel: dopo l'annuncio dell'aggiornamento per Raptor Lake per le ROG Z690, infatti, anche le schede madri del dragone di Taipei si apprestano a raggiungere il medesimo obiettivo.

Ad annunciarlo è la stessa azienda, la quale ci spiega anche che l'aggiornamento sarà trasversale e coinvolgerà grossomodo tutte le schede madri con chipset Intel Serie 600 finora prodotte, dalle H610 alle Z690, passando per le B660.

Insomma, potete già immaginare quanto sia lunga la lista di compatibilità per questo interessante aggiornamento, dai modelli PRO a quelli da gaming, tra MEG, MAG e MPG, dalle Godlike alle Carbon, passando per le Tomahawk.

MSI ricorda che per aggiornare sarà sufficiente utilizzare la funzionalità M-Flash oppure il classico tasto dedicato seguendo la solita procedura di download e preparazione di supporti esterni.

In attesa di saperne di più dallo stesso team blu, con evento Innovation di Intel fissato per settembre e dal quale potrebbero arrivare novità proprio in merito alla tredicesima generazione "Raptor Lake", che andrà a consolidare la filosofia dell'architettura ibrida, migliorando le prestazioni e al contempo espandendo il supporto ai più recenti standard di trasmissione, tra cui le DDR5 oltre il limite dei 4800 MT/s e le linee PCIe Gen5.

Per scoprire se la vostra scheda madre è compatibile con il nuovo aggiornamento, sarà sufficiente andare sul supporto ufficiale MSI e cercare il più recente aggiornamento disponibile.