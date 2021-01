MSI, annunciata la serie GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X V1

Dopo la presentazione a inizio dicembre della gamma di schede grafiche custom NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti firmata MSI, la società taiwanese nelle ultime ore ha rivelato nel dettaglio come saranno i modelli della serie Ventus 2X con alcune differenze importanti nel design rispetto alle schede originali. Vediamole insieme nel dettaglio.

Le specifiche ufficiali MSI sono le seguenti: serie V1 offre le medesime frequenze della scheda GeForce RTX 3060 Ti originale, per una velocità di clock boost pari a 1695 MHz nel caso del modello OC, e un TGP default di 200W. Il cuore pulsante rimane poi la GPU GA104 con 4864 core CUDA e 8 GB di memoria GDDR6 su un'interfaccia a 256 bit. Lato output, poi, figurano 3 porte DisplayPort 1.4 e 1 HDMI.

Il cambiamento sostanziale però è nel design, dato che la serie V1 ha solamente un connettore di alimentazione a 8 pin, contro i due dell’originale. Inoltre, i modelli Ventus risultano essere più sottili di 10 millimetri, risultando così “puri” a 2 slot. Per quanto concerne i prezzi, infine, in Italia la cifra dovrebbe aggirarsi attorno ai 505 Euro nel caso del modello MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC 8G, il quale sarà disponibile per la consegna a partire da marzo.

Rimanendo nel mondo NVIDIA, EVGA ha presentato il suo modello custom NVIDIA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hydro Copper di fascia alta, bellissimo da vedere ma dal costo particolarmente elevato.