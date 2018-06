MSI: annunciate le nuove motherboard compatibili con Intel Core i7 8086K

Milano, 7 Giugno 2018 - MSI annuncia che differenti modelli delle sue mainboard sono già pronte ad accogliere il nuovo Intel Core i7 8086K, anche senza effettuare alcun aggiornamento di BIOS.

Realizzato in occasione del 40esimo compleanno dell'architettura x86,è un performante processore a 6 core con una frequenza base di 4 GHz che, con il Turbo Boost, arriva a 5 GHz per poter soddisfare anche le esigenze dei power user e dei gamer più appassionati. Grazie al loro esclusivo design, all'elevatissima qualità della componentistica e alla funzionalità CORE BOOST, le schede madri MSI riescono ad assicurare a queste nuove CPU di poter operare in condizioni di lavoro ideali, permettendogli di raggiungere e mantenere i massimi livelli di performance.

Per supportare al meglio i processori multi core, inoltre, MSI ha migliorato ulteriormente il PWM e curato con particolare attenzione il design circuitale, permettendo alle CPU i7 di fascia alta di poter operare alla massima velocità senza doversi preoccupare delle temperature.

Inoltre, una nuova versione del BIOS, che offre il supporto al nuovo processore Intel e che garantisce anche un'ampia compatibilità verso il basso, è stata in ogni caso resa disponibile sul sito ufficiale MSI. L'immagine che vedete qui sotto è relativa alla motherboard MSI H370.