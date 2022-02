MSI, arriva un nuovo monitor con curvatura 1000R: perfetto per gli Esport

MSI è diventata official sponsor di Yamaha Monster Energy MotoGP, uno dei team più premiati nel mondo delle corse motociclistiche, solo poche ore fa. Oggi, invece, l'azienda ha presentato il monitor da gaming MPG ARTYMIS 273CQRX-QD, in arrivo in Italia nel corso della primavera.

Come riporta un comunicato stampa di MSI, il monitor da gaming MPG ARTYMIS 273CQRX-QD è il più innovativo della lineup dell'azienda, grazie anche alla sua curvatura a 1000R per un'immersione totale nelle sessioni di gioco più impegnative.

Il monitor è composto da un pannello WQHD con tecnologia Quantum Dot e risoluzione fino a 2560 x 1440p, permettendo agli utenti di vivere scene di gioco più ampie, che vadano oltre il tradizionale FullHD in 1080p. Inoltre, il monitor adotta anche la tecnologia FreeSync al fine di garantire sessioni di gaming fluide e immersive.

MPG ARTYMIS 273CQRX-QD è anche perfetto per le console grazie alla tecnologia HDMI CEC, che permette di associarlo ad un controller per PS5 o per Nintendo Switch e di attivare lo schermo ogni volta che si avvia anche la console. Inoltre, integrata nel monitor vi è la Gaming OSD App 2.0, che permette di modificare le impostazioni dello schermo direttamente dalla tastiera del computer.

Inoltre, il display utilizza l'IA MSI Gaming Intelligence, volta a migliorare l'esperienza soprattutto dei gamer che si dedicano agli Esport. Sempre per questi ultimi, il monitor garantisce una latenza minima, pari a 1 ms, e un refresh rate da 120 Hz.

Infine, MSI ha reso ergonomico il suo nuovo monitor, permettendo di adattarne posizione, inclinazione e rotazione a piacere, nonché di alzarlo e abbassarlo a seconda dei gusti dell'utente. Per lo stesso motivo, l'azienda ha integrato anche l'app Mystic Light nel display, che permette di gestire facilmente l'illuminazione LED integrata nel device. MPG ARTYMIS 273CQRX-QD arriverà in Italia in primavera, al prezzo consigliato di 699 Euro: intanto, se volete, potete dare un'occhiata alla pagina del monitor sul sito web di MSI.