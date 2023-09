MSI, arrivano le nuove RTX 4090 Slim: finalmente dimensioni 'umane'

Mentre c'è chi si affanna a mettere fino a cinque ventole su una sola RTX 4090, MSI ha puntato a perfezionare la sua linea Gaming Slim per poterla applicare anche alle più recenti schede video flagship del team verde.

A distanza di qualche giorno dalla presentazione delle RTX Serie 40 MSI Gaming Slim all'IFA 2023 di Berlino, quindi, il dragone di Taipei ha deciso di sciogliere ogni riserva anche sui modelli top di gamma, nello specifico sulla RTX 4080 e sulla RTX 4090, note per essere tra le schede video più imponenti mai prodotte per il mercato consumer. La nuova gamma Gaming Slim riduce in maniera sensibile le dimensioni delle schede, spessore incluso, arrivando a proporre una MSI RTX 4090 Gaming Slim da appena tre slot di altezza.

Per l'esattezza, lo spessore è di 62 millimetri (20% in meno rispetto alla Gaming X TRIO) con un peso ridotto ad "appena" 1.78 Kg, rendendola anche meno propensa a storcersi per il peso.

Molto interessanti anche le versioni Gaming Slim White, presentate in tendem insieme alla variante classica. Tutte le schede saranno ovviamente triventola, per massimizzare il flusso d'aria e ridurre il rischio di problematiche di surriscaldamento (nonostante l'architettura Ada Lovelace sia molto efficiente da questo punto di vista).