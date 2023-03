MSI e Asus puntano al cable management con le schede madri 'al contrario'

Il formato DIY-APE non è una novità. I più attenti si ricorderanno del curioso Project Stealth di Gigabyte "senza cavi", un concept tanto interessante quanto potenzialmente utile per gli appassionati con un occhio al cable management, anche se non ne faceva propriamente parte.

Ebbene, la lista nei prossimi mesi sembrerebbe destinata a espandersi, con proposte concrete, di nuova generazione e soprattutto non destinate al mercato OEM. Stiamo parlando, tra tutti, di Asus, MSI e MaxSun. In ordine cronologico, è stata proprio Asus a tuffarsi per prima in questo mondo con la sua TUF B760M in versione BTF, o "Back to the Future", per processori Intel Core, ma nelle ultime ore sono arrivate conferme in tal senso anche dagli altri due produttori, impegnati a rispondere alla domanda per questo tipo di soluzioni. Per chi non lo sapesse, il design DIY-APE è pensato per semplificare al massimo il cable management ribaltando i connettori presenti sulla scheda madre, collocandoli quindi sul dorso della board, dove si trova il backplate del processore. Questo nuovo modo di intendere le schede madri richiede chiaramente che il case sia compatibile e questo non è sempre possibile verificarlo in partenza. Tuttavia, sembra un approccio semplice e quanto mai efficace per fare pulizia all'interno della camera a vista del PC, soprattutto da quando il mercato ha abbracciato in maniera massiccia l'adozione di pannelli laterali in vetro temperato.

Che sia arrivato anche il momento di spostare i connettori delle schede video sul lato corto?