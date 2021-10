MSI avverte: i moduli RAM DDR5 costeranno il 50-60% in più dei DDR4 al lancio

Sul mercato stanno arrivando sempre più kit di memorie RAM DDR5; questo mese in particolare ha visto l’annuncio di sempre più modelli, tra cui le più veloci al mondo G.Skill Trident Z5. Ciononostante, ci sono anche brutte notizie relativamente all’atteso aumento dei prezzi.

A parlarne nel dettaglio sono stati gli esperti di MSI, all’opera per produrre e rilasciare le schede madri serie 600 con supporto proprio alla RAM DDR5. Queste dovrebbero arrivare sul mercato il 4 novembre, data di lancio ufficiale anche per i processori Intel Alder Lake, i primi compatibili con i kit DDR5.

Al momento, produttori come Team Group hanno già lanciato kit "base" sul mercato. Un esempio? I moduli TeamGroup Elite U-DIMM DDR5 ufficializzati a fine giugno, con frequenza massima pari a 4800 MT/s, ovvero la velocità standard JEDEC di riferimento. Trattandosi però della più lenta supportata dalle schede madri Intel Z690, possiamo aspettarci kit più veloci proprio come le G.Skill Trident Z5 da 6600 MT/s.

Ma se aumenta la velocità, aumentano anche i costi. Sara Lin di MSI lo ha spiegato in maniera piuttosto esaustiva: “Storicamente, la tecnologia di memoria più recente ha sempre avuto un aumento del 30-40% rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, questa volta, DDR5 include componenti aggiuntivi che hanno aumentato ulteriormente i costi. Di conseguenza, prevediamo un aumento del prezzo del 50-60% rispetto a DDR4 al momento del lancio. In genere occorrono circa 2 anni per raggiungere la parità di prezzo con le generazioni precedenti e ci aspettiamo che le tendenze rimangano simili anche con i moduli DDR5”.

Questa previsione non è da considerare come un allarme rosso: certo, la crisi globale delle componenti ancora in corso non aiuta, ma dovrebbe comunque trattarsi di un aumento del prezzo solo al momento del lancio. Successivamente, sempre sperando in un rapido ritorno alla normalità, i moduli DDR5 torneranno a prezzi più bassi.

Ricordiamo, però, che ci sono anche buone nuove: i prezzi delle DRAM dovrebbero calare a fine 2021.