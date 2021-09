MSI Back to School: accessori in regalo e tanti sconti sui laptop

Inizia oggi in molte regioni italiane, e per tantissimi studenti, il nuovo anno scolastico. La pandemia ha cambiato anche il sistema d'apprendimento, con la tecnologia che ha assunto un ruolo sempre più importante per scuole ed università. Per questo motivo MSI ha annunciato la promozione "Back To School" valida fino al 26 Settembre 2021.

La promozione permette di acquistare numerosi laptop a condizioni vantaggiose e di ricevere in omaggio vari accessori per lo studio ed il tempo libero.

Tra i modelli inclusi troviamo i laptop della serie Modern 14 e 15, disponibili nelle varianti con display da 14 o 15,6 pollici FHD. Si tratta di notebook con cui studiare da soli e per effettuare videochiamate con gli amici, ma anche per seguire le video lezioni. I prezzi dei laptop inclusi nell'iniziativa variano da 649 ad 849 Euro con sconti che in base alla configurazione si aggirano tra gli 80 ed i 150 Euro.

Disponibile in sconto anche il GF75 Thin, il notebook sottile e leggero con display da 15,6 pollici FHD con grafica NVIDIA RTX 3060 Max-Q che può essere acquistato a 1099 Euro, con uno sconto di 400 Euro. L'offerta include anche un set di cuffie e mouse da gaming firmati MSI.

La lista completa delle offerte MSI per il Back To School è disponibile sulla pagina dedicata.