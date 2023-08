MSI, parte il 'Back to School' su Amazon Italia con sconti fino a 1000 euro

Oltre alle interessanti offerte MSI per la Amazon Gaming Week, a partire dal 28 agosto 2023 si inizia anche a guardare ai banchi di scuola, all'università e a chi tornerà a lavoro: ecco le migliori proposte per il "Back to School" di MSI.

Partiamo con il link alla landing page dell'iniziativa del dragone su Amazon Italia, dove potrete trovare tutta la selezione divisa per categoria e destinazione d'uso. Potrete trovare laptop per produttività e lavoro sotto il blasone della gamma MSI Prestige e della gamma MSI Modern, ma ci saranno anche offerte dedicate ai creativi, che probabilmente sceglieranno la serie MSI Creator e Creator Pro. Chi cerca macchine da battaglia, invece, punterà all'interessante MSI Pulse 17 con grafica RTX Serie 40.

Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dal gaming e da quest'ultimo laptop. Il Pulse 17 B13VFK viene proposto con uno sconto del 23% a un prezzo di 1.699 euro invece di 2.199.

A bordo troviamo un processore Intel Core i7-13700H affiancato dalla ottima RTX 4060 di NVIDIA da 8 GB. Lo schermo, invece, è da 17,3 pollici, di tipo IPS, con risoluzione FullHD (1080p) e Refresh Rate fino a 144 Hz. Bene anche lato memoria, con 16GB di RAM DDR5-5200 e unità di archiviazione PCIe Gen4 da 1TB.

Equipaggiato con una RTX A3000 e con una CPU Intel Core i7-12700H, anche il MSI CreatorPro M17 rappresenta un laptop di fascia alta, destinato però principalmente ai content creator. Il suo prezzo attuale è di 2.399 euro, con ben 1.000 euro di sconto rispetto al prezzo suggerito da MSI. Lato memorie troviamo 32 GB di RAM DDR4-3200 e 1TB su unità NVMe PCIe Gen4.

Certamente più essenziali e attenti al budget, Prestige e Modern guardano ai professionisti e alla produttività. Tra questi, il Modern 14 C12M-073IT è uno dei più interessanti, con uno sconto del 28% che porta il prezzo da 973 a 699 euro.

La scheda tecnica ci parla di un processore Intel Core i7-1255U con grafica Iris Xe, 16GB di RAM e 512GB di SSD.

Il Prestige 15 A12SC-044IT invece vanta la presenza di una GTX 1650 di NVIDIA e di una CPU Intel Core i7-1280P. Lato memorie, 16GB di RAM LPDDR4 e 1TB su SSD. Il prezzo in questo caso è di 999 euro, scontato del 37%.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

