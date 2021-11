MSI Black Friday: oltre 100 Euro di sconto su un monitor da gaming curvo

In occasione del Black Friday 2021, MSI propone sul suo store ufficiale uno sconto molto interessante su un monitor da gaming curvo con diagonale di 32 pollici, su cui è possibile risparmiare oltre 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, si tratta dell’Optix MAG321CURV che è disponibile a 389 Euro, 110 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino. Come dicevamo poco sopra, si tratta di un monitor dotato di pannello curvo da 32 pollici VA con raggio di curvatura di 1500R, con risoluzione 4K UHD (3840x2160 pixel) e refresh rate di 60Hz, a cui si aggiunge un tempo di risposta di 4ms. Il pannello è HDR Ready ed è in grado di fornire dettagli accattivanti e vividi grazie alla regolazione del contrasto e delle ombre ed una gamma colori ancora più ampia. E’ inoltre anche dotato della tecnologia aMD FreeSync per un’esperienza ancora più fluida.

MSI ha anche esteso la garanzia a tre anni e propone la spedizione gratuita per gli ordini maggiori a 79 Euro, la possibilità di effettuare il ritiro presso uno dei punti vendita e garantisce anche il supporto in due ore.

La lista completa delle offerte del Black Friday di MSI è disponibile direttamente sullo store ufficiale.