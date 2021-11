MSI Black Friday: 150 Euro di sconto su un PC all-in-one con Intel Core i5

Il Black Friday 2021 di MSI continua anche quest'oggi e tra le numerose promozioni proposte su Amazon ne abbiamo selezionata una particolarmente succosa su un PC all-in-one, su cui è possibile risparmiare 150 Euro.

Di seguito i dettagli:

MSI Modern AM241TP 11M All-in-One Desktop PC - 23.8" Touch Screen, 11th gen Intel Core i5-1135G7 CPU, 8GB DDR4 RAM, 512GB M.2 SSD, Wi-Fi 6, Wireless tastiera e mouse, Windows 10 Home - Nero: 949,99 Euro (1099,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita in pochi giorni. Amazon permette anche di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2022 secondo la nuova politica di reso entrata in vigore in occasione del Black Friday 2021.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'estensione della garanzia per 2 o 3 anni al prezzo di 52,86 e 77,76 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Il PC all in one include un pannello da 23,8 pollici touchscreen ed è rivolto sia ai professionisti che studenti, mentre la CPU Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione è accompagnata da 8 gigabyte di RAM DDR4 e 512 gigabyte di storage SSD M.2 con modulo Silent PRO Cooling ed un cooling layout ottimizzato.

La promozione terminerà ufficialmente tra 5 giorni, il 29 Novembre 2021 in occasione del Cyber Monday.