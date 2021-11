MSI Black Friday: continua lo sconto del 30% sul monitor da gaming da 25'

Il Black Friday 2021 di MSI continua e continuiamo anche noi a spulciare il catalogo di promozioni proposte dal marchio asiatico. Tra le numerose offerte che sono disponibili sullo store ufficiale della compagnia, infatti, ne troviamo una particolarmente interessante su un monitor da gaming da 25 pollici.

Si tratta del MAG251RX da 25 pollici con pannello IPS, che è disponibile a 349 Euro, 150 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un monitor con refresh rate da 240Hz, risoluzione FHD (1920x1080 pixel) e tempo di risposta di 1ms, a cui si aggiunge il supporto alla tecnologia NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync e Night Vision. Il Display è HDR 400, e sfrutta la tecnologia HDR che permette di avere un contrasto ed un’accuratezza dei colori migliori per un’esperienza di gioco migliore.

Analogamente a quanto avvenuto per le altre promozioni di MSI, anche in questo caso è stata estesa la durata della garanzia a tre anni, un plus per coloro che decideranno di acquistarla.

MSI propone la spedizione gratuita per tutti gli ordini con importo maggiore ai 79 Euro, la possibilità di effettuare il ritiro presso un punto vendita ed un supporto in 2 ore.

Per accedere alla lista completa delle offerte del Black Friday di MSI, vi rimandiamo alla pagina dedicata.