MSI Black Friday: Exoprimal in regalo acquistando un monitor

Dopo aver parlato, qualche giorno fa, della promozione MSI sull'acquisto di due monitor, continuiamo a spulciare le promozioni proposte da MSI in occasione del Black Friday.

Quest'oggi ci soffermiamo su un'offerta che, fino al 31 Dicembre 2023 o fino ad esaurimento scorte, permette di ottenere Exoprimal PC Standard Edition ed MSI x Exoprimal Deck in regalo, acquistando un monitor MSI tra questi:

Optix MAG274QRF-QD

Optix MAG274QRF

Optix MAG274QRX

Optix MAG281URF

Optix MPG321QRF-QD

Optix MPG321UR-QD

Optix MAG321QR

MAG 274UPF

MAG 323UPF

MAG321QR-QD

Optix MAG272CQR

Optix MAG272CQP

MPG ARTYMIS 273CQRX-QD

MPG ARTYMIS 273CQR-QD

MPG ARTYMIS 273CQR

MAG 275CQRF-QD

Optix MAG321CQR

Optix MPG321UR-QD

Optix MAG322CQRV

MPG ARTYMIS 323CQR

MAG 325CQRF-QD

Optix MPG341CQR

Optix MAG342CQR

MEG 342C QD-OLED

MPG ARTYMIS 343CQR

Optix MEG381CQR Plus

MAG 275CQRXF

MAG 325CQRXF

Come leggiamo direttamente nella pagina dedicata sul sito di MSI, ciò che bisogna fare è acquistare uno dei prodotti in questione, registrarlo sull'MSI Member Center caricando una foto con il codice seriale in vista, la fattura o lo scontrino d'acquisto e quindi verificare lo status del redeem. Una volta approvato, si riceverà via email un codice da riscattare attraverso il proprio profilo Steam.



Nella stessa pagina è anche presente un contatore che indica quante chiavi sono ancora a disposizione: per tale motivo consigliamo di procedere rapidamente con l'acquisto in caso d'interesse dal momento che la disponibilità è limitata.



Ricordiamo che su queste pagine abbiamo anche pubblicato un approfondimento con i migliori PC desktop e monitor MSI in offerta per il Black Friday 2023.