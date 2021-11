MSI, al via le Black Weeks in attesa del Black Friday sui portatili da gaming

Le occasioni, nella casa del dragone, non finiscono mai. Per questo motivo, in anticipo sulla tabella di marcia, MSI ha dato il via alle sue Black Weeks, una maratona di tre settimane di offerte imperdibili sui prodotti più apprezzati del brand.

Nella pagina dedicata all'iniziativa sarà possibile approfittare già a partire dal giorno 8 novembre 2021 di offerte dedicate sia al settore gaming che business sui migliori notebook MSI. Gran parte delle offerte segnalate sul portale ricondurranno a specifici esercizi commerciali, come MediaWorld e Unieuro.

Di questa particolare generazione di laptop asiatici abbiamo parlato grandemente nella nostra recensione del notebook MSI GF65 Thin. Si parte dai 949 euro del GF63 Thin, proposto con uno sconto di ben 300 euro sul prezzo di listino. Questo modello offre un display FullHD da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-10750H e grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 MaxQ da 4GB.

Salendo gradualmente di fascia, troviamo il modello MSI Katana GF66, con processore Intel Core i7-11800H e display FullHD da 15,6 pollici. Questo notebook è offerto in due varianti: la prima, con GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 da MediaWorld a 1149 euro anziché 1399, e la seconda con RTX 3050 Ti a 1199 euro invece del prezzo di listino di 1499 euro.

Ancora più in alto, segnaliamo l'ottimo laptop MSI Pulse GL76, questa volta con pannello che sale a 17,3 pollici. Sotto la scocca prende posto l'Intel Core i7-11800H con grafica RTX 3060 e 6GB di memoria GDDR6 dedicata. Il prezzo è di 1699 euro invece di 1899. In tutti questi casi, lo schermo FullHD presenta una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

In cima alla piramide troviamo il GE66 Raider. Modello di fascia elevata, con display da 15,6 pollici, questa volta con risoluzione QHD e Refresh Rate fino a 240Hz. Il processore che anima la macchina è un Intel Core i7-11800H e la scheda video a corredo è una RTX 3070 da 8GB GDDR6.