MSI al CES 2021, svelata la lineup: ci sono anche monitor, portatili e PC

MSI non ha annunciato solamente le sue nuove schede madri, che abbiamo già trattato su queste pagine, durante l'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show). Infatti, la multinazionale taiwanese ha svelato anche molti altri prodotti, tra cui monitor, portatili e PC.

In particolare, come si può vedere sul portale ufficiale di MSI, la società ha tenuto diversi eventi in cui ha presentato vari dispositivi. Tra questi troviamo MSI OCULUX NXG253R 24" Gaming Monitor. Dotato di un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), refresh rate di 360 Hz e angoli di visione di 178 gradi. Il tempo di risposta è pari a 1ms GTG. Questo monitor dispone inoltre di due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4. Non mancano inoltre porte USB e audio, nonché il supporto a G-Sync e NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Avevamo già trattato il prodotto qualche mese fa.

MSI ha poi colto l'occasione del CES 2021 per mettere in mostra MPG ARTYMIS 343CQR 34". Si tratta di un monitor da gaming da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440 x 1440 pixel), aspect ratio 21:9, refresh rate di 165 Hz e raggio di curvatura di 1000R. Il tempo di risposta è pari a 1ms e non mancano Adaptive Brighness 2.0, NightVision AI, Smart RGB e AI Crosshair.

Non sono poi mancati annunci relativi all'ambito professionale. Tra questi troviamo i PC MSI Creator P50 Desktop e MSI Summit 241S AIO Business PC, nonché i monitor MSI Modern MD241P, MD271P e MD271QP. Visto che si tratta di prodotti pensati per utenti specifici, lasciamo l'approfondimento a coloro che sono interessati.

Tra gli altri prodotti mostrati da MSI al CES 2021, troviamo i portatili Summit E15 e Summit E16 Flip. Si tratta anche in questo caso di prodotti che strizzano l'occhio alla produttività. Ovviamente, sotto la scocca ci sono le CPU Intel di undicesima generazione. Summit E15 si può approfondire mediante questa pagina, ma il prodotto che sembra attirare di più l'attenzione sembra essere Summit E16 Flip. Infatti, quest'ultimo ha un design "convertibile", è leggero e monta delle schede video dedicate GTX.

Per il resto, sono stati annunciati il portatile MSI GS76 Stealth e il PC desktop MAG Trident S. Il primo è dotato dei più recenti processori Intel, delle ultime schede video NVIDIA e di un display a 360 Hz, mentre il secondo punta sul processore AMD Ryzen 7 4700G e sul design compatto. Da non sottovalutare anche il monitor portatile Optix MAG163, dotato di un pannello touch screen IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).

Potete approfondire tutti i prodotti citati mediante il blog ufficiale di MSI, nonché attraverso le immagini che potete trovare in calce alla notizia. Vi ricordiamo inoltre che recentemente è stata annunciata anche la serie di schede video GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X V1.