MSI: al CES mostrato il nuovo modem PS63 Modern Prestige

MSI presenta a CES 2019 diversi nuovi laptop, tra cui il modello GS75 Stealth con la nuovissima GPU NVIDIA GeForce RTX e PS63 Modern Prestige, una nuova proposta per professionisti e content creator.

“"La nostra line-up di gaming laptop dotati di tutte le tecnologie più avanzate ribadisce ancora una volta la nostra posizione di leader di mercato nel settore dei videogiochi, già ampiamente riconosciuta dai giocatori e da diversi team di eSport nel mondo", ha dichiarato Charles Chiang, nuovo CEO di MSI, che ha aggiunto: “"siamo davvero lieti dei numerosi award per l’innovazione che ci sono stati assegnati qui al CES, riconoscimenti che ci sproneranno ancor di più a proseguire sulla strada di un continuo miglioramento a livello di performance estreme, design ricercato e massima affidabilità".”

Primo dei laptop mostrati in anteprima alla kermesse di Las Vegas è il potentissimo GS75 Stealth, che offre un display con cornice ridottissima su quattro lati, leggerezza e compattezza per poter giocare anche on the go sempre al massimo. Equipaggiato con le più recenti CPU Intel Core e anche on the go sempre al massimo. Equipaggiato con le più recenti CPU Intel Core i7, la nuova GPU NVIDIA GeForce RTX™ 2080, un display 17,3” 144HZ IPS-level e un touch pad extra large, preciso e estremamente reattivo, GS75 stupisce già al primo sguardo per lo chassis in lega di alluminio e lo spessore di appena 1,9 cm.

Caratterizzato da un look aggressivo, che non lo farà passare inosservato, GE75 Raider è equipaggiato con GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 e processori Intel Core i7. Realizzato in alluminio anodizzato con superficie a effetto tridimensionale, GE75 dispone dell’esclusiva tecnologia MSI Cooler Boost 5, di una tastiera per-key RGB firmata SteelSeries, dell’'App Player MSI per giocare ai titoli per smartphone e molto atro.

PS63 Modern è la nuovissima proposta di MSI pensata per i professionisti e per i content creator, che potranno così facilmente trasformare le loro idee in realtà.

Dotato di CPU Intel Core™ i7 e grafica NVIDIA GeForce GTX 1050, PS63 spicca per le sue doti a livello di multitasking e rendering grafico. Dispone di display da 15,6 pollici con cornice sottile su quattro lati per garantire una visione ottimale, pesa circa 1,6 Kg e vanta uno spessore di appena 1,6 cm. Il nuovo PS63 mette poi a disposizione un touchpad extra-large con supporto multi-gesture, un sensore per le impronte digitali e un’autonomia di lavoro fino a 16 ore, per poter lavorare per tutta la giornata senza problemi.

Derek Chen, NB Marketing Leader di MSI ha affermato: “"ispirato da Discovery Channel, PS63 è il risultato di tecnologie all’avanguardia e spirito d’esplorazione e dimostra a tutti noi che anche l’impossibile può essere raggiunto se non si pongono limiti all’'innovazione e alla creatività".”

In occasione di CES 2019 MSI mostrerà, infine, anche la versione rinnovata del pluripremiato GS65, il noto laptop gaming da 15.6” dotato di performanti CPU e GPU caratterizzato da un peso di appena 1,9 Kg.