MSI Claw: ecco prezzi e specifiche del misterioso handheld con CPU Intel

Nel corso del CES 2024 di Las Vegas, MSI aveva annunciato la sua console portatile MSI Claw dotata di specifiche diverse dal solito: invece degli ormai classici SoC AMD Z1 e Z1 Extreme, infatti, il dragone di Taipei ha deciso di puntare sugli innovativi processori Intel Meteor Lake a chiplet.

In arrivo nella prima metà del 2024, la piccola macchina da gioco di MSI si prepara al suo debutto con due configurazioni di CPU, ovvero:

Intel Core Ultra 7 155H - 6P/10E (16C/22T)

- 6P/10E (16C/22T) Intel Core Ultra 5 135H - 4P/10E (14C/18E)

A loro volta, queste varianti potranno essere personalizzate per taglio di memoria. In particolare, sarà il modello dotato di processore Intel Core Ultra 7 155H a offrire 512GB o 1TB di spazio di archiviazione. Il modello con Intel Core Ultra 5 135H verrà proposto, invece, solo nel taglio da 512GB.

In entrambi i casi si tratterà di unità a stato solido NVMe PCIe Gen4 ad alte prestazioni.

A bordo di tutte e tre le varianti ci saranno 16GB di RAM LPDDR5-6400.

Quanto ai prezzi, queste le scelte di MSI:

Intel Core Ultra 5 135H - 16GB/512GB - 699,99 dollari

Intel Core Ultra 7 155H - 16GB/512GB - 749,99 dollari

Intel Core Ultra 7 155H - 16GB/1TB - 799,99 dollari

Del tutto assente, al momento, un modello da 32GB. Sarà molto interessante vedere come questa console si comporterà nei confronti dei suoi diretti competitor in virtù di un hardware tanto diverso, soprattutto in un momento in cui i prezzi stanno iniziano gradualmente ad adagiarsi.

Vale la pena ricordare che l'azienda ha già parlato dei suoi piani per le successive versioni di MSI Claw, segno evidente delle sue intenzioni in questo segmento.