MSI Claw, i primi benchmark non convincono: male la iGPU di Meteor Lake

I prezzi e le specifiche di MSI Claw sono comparsi in rete solo pochi giorni fa, ma dalla Cina arriva già la prima recensione dell'handheld targata MSI. Sfortunatamente, però, i risultati non sono dei migliori: il chip Intel Meteor Lake, infatti, non sembra stare al passo con il Ryzen Z1 Extreme di ASUS ROG Ally.

La recensione della console di MSI è comparsa su Bilibili nelle scorse ore e spiega che il chip Intel Core Ultra 7 155H di MSI Claw sembra incapace di stare al passo con il Ryzen Z1 Extreme di AMD che si trova sotto la scocca di ROG Ally. In particolare, sembra che i problemi riguardino perlopiù le performance con TDP ridotto e l'architettura Xe-LPG della grafica integrata del chip Meteor Lake, che pure aveva dato alcune soddisfazioni nei benchmark preliminari.

In effetti, dalle specifiche tecniche di MSI Claw era parso che la console potesse giocarsela ad armi pari con ROG Ally, almeno in termini tecnici. Invece, utilizzando il TDP di default - pari a 35-40 W per MSI Claw e 30 W per ROG Ally - il test comparso su Bilibili mostra che la CPU Intel fatica a rimanere al passo con l'alternativa di AMD. Nello specifico, gli fps garantiti dal Ryzen Z1 Ultra sui videogiochi testati sono almeno il 10% in più di quelli dell'Intel Core Ultra 7 155H, con delle punte comprese tra il 30% e il 40% in più per il chip del Team Rosso.

Il divario si allarga quando si riduce il TDP delle due console: a 25 W, per esempio, MSI Claw arriva a 47 fps su Shadow of the Tomb Raider, mentre ROG Ally tocca i 54 fps. Scendendo a 15 W, invece, le due console raggiungono rispettivamente i 24 e i 42 fps: un netto vantaggio per la portatile targata ASUS, insomma. Ciò significa che la iGPU dell'Intel Core Ultra 7 155H è molto meno efficiente di quella della controparte AMD.

Dal momento che MSI Claw non è ancora arrivata sul mercato, possiamo aspettarci che parte del problema venga risolto (o quantomeno tamponato) via software da MSI e Intel prima del lancio. Ciononostante, restano i timori sulle iGPU dei chip Meteor Lake, che sembrano essere decisamente meno prestanti di quanto inizialmente previsto.