MSI distrugge ogni record: RAM DDR5 arriva a 10.004 MHz, è primato mondiale

MSI continua a raggiungere nuovi record mondiali con le tecnologie di ultima generazione: dopo i 7,5 GHz registrati con Intel Core i9-12900KS, poi superati da un altro overclocker, il produttore taiwanese è diventato il primo a portare la memoria RAM DDR5 a oltre 10.000 Mbps sulla sua piattaforma MEG Z690 Unify-X.

Tramite l’account Twitter ufficiale MSI Gaming, la società ha confermato che Kovan Yang, overclocker parte dell'OC Team di MSI e degli Extreme Overclockers taiwanesi, utilizzando la scheda madre MEG Z690 Unify-X di MSI e il kit di memoria DDR5 Fury Beast di Kingston è riuscito ad aumentare di 2,08 volte la velocità di trasferimento standard e a convalidare il folle risultato di 10004 MHz su CPU-Z e HWBOT.

Come potete vedere dalla pagina in calce alla notizia, con tale sistema Kovan Yang è riuscito ad arrivare a una velocità effettiva di 5001,8 MT/s o 10004 Mbps con clock a 72-126-126-126-127-2. Si tratta di un risultato senza precedenti ma che, in futuro, costituirà lo standard effettivo del mercato internazionale: i produttori di memoria DDR5 come G.SKILL e TEAMGROUP hanno infatti affermato che la memoria DDR5 può essere spinta a oltre 2,6 V, mentre ADATA ha già confermato come in un futuro relativamente prossimo vedremo arrivare nei negozi kit di memoria DDR5-12600 a 1,6 V, ergo ci possiamo già aspettare nuovi record ancora più alti all’orizzonte.

