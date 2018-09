MSI: ecco le foto dall'IFA di Berlino. Per gaming o per lavoro, notebook di ogni tipologia

Mentre prosegue l'IFA, evento che ha colorato Berlino di ogni tipo di tecnologia, ecco a voi delle foto prese direttamente da Alessio Ferraiuolo, dove potete vedere gran parte dei prodotti su cui MSI ha deciso di puntare per l'anno venturo.

Tra i tanti notebook che hanno catturato l'attenzione dei partecipanti all'evento, possiamo vedere negli scatti in calce alla notizia il GF63, notebook da gaming che riduce drasticamente i bordi del monitor, permettendo agli utenti di poter acquistare un portatile da gioco dalle dimensioni modeste.

Ma l'azienda taiwanese non si è fermata soltanto ai videogiocatori, decidendo di puntare anche verso chi il notebook lo usa per lavoro: esposte allo stand c'erano anche nuove serie dedicate alla produttività con dimensioni ridotte, batterie a lunga durata e design più sobrio. Presenti anche qui bordi molto sottili per il monitor, che aiutano a rendere questi portatili comodi anche per il viaggio.

Per concludere, durante l'evento MSI ha presentato anche i suoi nuovi monitor curvi da gaming della serie Optix, dotati di refresh rate a 144 Hz e un pannello con tempo di risposta di 1ms, rigorosamente a LED. Mostrato anche il Primo Curved Gaming Monitor con GameSense di SteelSeries, dotato di pannello LED antiriflesso a 144Hz e un angolo di visuale di 178 gradi, uno dei più ampi in commercio.

Continuate a seguirci su Everyeye.it per altri aggiornamenti legati all'IFA di Berlino, che volgerà a termine il 5 settembre.