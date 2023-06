MSI e l'essenza del gaming: le RTX 4060 saranno ancora più 'minimal'

In anticipo sulle stesse proiezioni di NVIDIA, la RTX 4060 ha una data di lancio ufficiale, esattamente quella del 29 giugno 2023 a un MSRP di 299 dollari. Potrebbe essere interessante, quindi, dare un'occhiata alle custom di MSI, che probabilmente non si allontaneranno di molto da questo prezzo.

Parliamo delle personalizzazioni Ventus 2X e Gaming, che non dovrebbero essere molto differenti dalle RTX 4060 Ti lanciate da MSI qualche settimana fa. In effetti, i render apparsi in rete in queste ore mostrano linee molto simili e coerenti con l'ossatura di base del design di queste personalizzazioni, pur con qualche piccola differenza.

Saranno, in particolare, ancora più essenziali: dopo la cospicua riduzione dimensionale, ora tocca anche alle questioni "accessorie" di natura puramente estetica. Niente LED, dunque, solo prestazioni ed efficienza, per una scheda che si prepara ad essere la regina della fascia mainstream, perlomeno se guardiamo esclusivamente a questa generazione.

Potrete osservare le schede in calce, entrambe biventola e con finestra per la dissipazione flow-through attraverso il backplate. Non dovrebbero esserci particolari novità, dunque, e non si sa ancora se MSI sarà intenzionata a lanciare anche edizioni triventola come fatto con la RTX 4060 Ti, ma con un chip come l'AD106-400 potrebbe risultare davvero eccessivo per lo scopo.