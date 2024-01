MSI festeggia il 20esimo anniversario di Monster Hunter con una serie di prodotti

MSI e Capcom annunciano oggi una nuova partnership in occasione del ventesimo anniversario della serie di giochi Monster Hunter, che prevede l’introduzione di una serie di prodotti ad hoc per PC in edizione limitata.

La presentazione ufficiale avverrà in occasione del CES 2024 in programma a Las Vegas, mentre il debutto ufficiale è previsto in concomitanza con la celebrazione del 20esimo anniversario di Monster Hunter.

La collezione, che comprende vari accessori per gli utenti, è ispirata a Rathalos, uno dei mostri più iconici della serie di cui vuole infondere l’aura maestosa e la potenza nell’intera gamma di periferiche. All’interno della lineup troviamo un laptop da gaming, un monitor, delle schede grafiche, schede madri, custodie, dispositivi di raffreddamento a liquido e controller.

Il laptop è l’MSI Crosshair 16 HX, caratterizzato dall’icona per il 20esimo anniversario di Monster Hunter posta in un colore dorato che brilla. Per quanto riguarda la scheda grafica, invece, si tratterà dell’MSI GeForce RTX 4060 Ti 8GB Gaming Slim, mentre il controller da gaming è l’MSI Force GC30 Monster Hunter Edition rivestito con design esclusivo. Presente anche il dissipatore liquido MSI MAG Coreliquid E360 Monster Hunter Edition ed una custodia da gaming MSI MPG Gungnir 300 Monster Hunter Edition. A completare la lineup ci pensa la scheda madre da gioco mSI MPG Z790 EDGE ed il monitor da gaming MAG 274QRF QD E2 da 27 pollici.

"In omaggio al 20° anniversario di Monster Hunter, MSI sta unendo le forze con CAPCOM per presentare una magnifica celebrazione per i giocatori di tutto il mondo. Oggi annunciamo il lancio di una serie di prodotti di gioco in edizione limitata. Questo non solo rende omaggio alla ricca storia di Monster Hunter, ma rappresenta anche l'ultima ricerca della tecnologia di gioco. Questa collaborazione fonderà in modo unico la nostra eccezionale tecnologia nel campo del videogioco con la profonda esperienza di CAPCOM, offrendo una collezione esclusiva senza precedenti e un'esperienza di gioco senza precedenti per tutti i fan", ha dichiarato Sam Chern, MSI Marketing Vice President.