MSI fa follie, 4 SSD, 3080 Ti e tastiera meccanica: ecco il nuovo laptop TITAN

Dopo l'annuncio dei processori Intel Alder Lake HX sviluppati a partire dalla versione desktop delle CPU Intel di dodicesima generazione, MSI ha annunciato le sue proposte dotate delle nuove soluzioni.

Già nelle scorse giornate, il dragone di Taipei aveva lanciato un teaser sul nuovo MSI Titan con Intel HX: si tratta del Titan GT77, con processori Intel fino all'i9-12900HX e grafica fino alla RTX 3080 Ti, Dynamic Boost fino a 250W e un sistema di dissipazione con 4 ventole e 7 heatpipe. Pronto per una longevità estrema, il nuovo Titan è dotato di quattro slot per memorie RAM DDR5 e altrettanti per SSD NVMe. Quanto al display, MSI ha dotato il suo nuovo desktop replacement di un pannello 4K/120.

Dulcis in fundo, non poteva mancare una tastiera meccanica con switch CherryMX ultraslim.

Al fianco di questa combinazione esplosiva, arrivano i nuovi notebook MSI della serie Raider, dotati anch'essi di processori fino al nuovo Intel Core i9-12900HX e fino alla RTX 3080 Ti. In questo caso torna la partnership con SteelSeries per la tastiera, con display Samsung OLED QHD fino a 240 Hz che consentono di ottenere tempi di risposta fino a 0,2 ms e contrasti fino a 1.000.000:1.

I nuovi innesti sono il Raider GE77 HX e il Raider GE67 HX, insieme ai nuovi Vector GP76 HX e GP66 HX.

Naturalmente, non poteva mancare uno spazio dedicato anche ai professionisti, con i nuovi Creator Pro. Il nodo focale della serie è sulla fedeltà dei pannelli in dotazione, certificati True Pixel, con risoluzione QHD+, gamma completa P3 e un DeltaE inferiore a 2, caratteristiche che potranno essere ritrovate all'interno del meraviglioso Creator Pro X17, con processore Intel Core i9-12900HX e grafica RTX A5500, definito da MSI come il più potente laptop per creator disponibile nella sua lineup.

Le nuove proposte di MSI sono disponibili sul sito ufficiale, dove nelle prossime ore partirà anche la promozione di lancio con offerte early bird imperdibili per gli appassionati.