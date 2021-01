MSI GeForce RTX 30 Sea Hawk, ufficiale al CES 2021 la serie di GPU

A fianco della gamma GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X V1, MSI ha ufficializzato anche la serie di GPU MSI GeForce RTX 30 Sea Hawk. Queste ultime dispongono di un sistema di raffreddamento ibrido liquido/aria realizzato insieme ad Asetek.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Guru3D e Videocardz, il punto di forza di questo sistema di raffreddamento ibrido risiede nel fatto che quest'ultimo riesce a dare vita a una soluzione allo stesso tempo silenziosa, efficiente e che non richiede manutenzione. Purtroppo MSI non ha fatto specifico riferimento a quali saranno le schede video che comporranno la serie Sea Hawk, ma visto il design possiamo aspettarci che si tratti di RTX 3090 e RTX 3080 (NVIDIA GA102).

Il radiatore è da 240mm ed è in accoppiata con delle ventole Torx 4.0. C'è da dire che la multinazionale taiwanese non si è lasciata sfuggire alcun dettaglio in merito a prezzo e disponibilità, ma l'annuncio ha sicuramente attirato l'attenzione degli appassionati. In ogni caso, ricordiamo che MSI ha effettuato parecchi annunci nel corso di questi giorni di CES 2021.

Infatti, sono arrivati gli annunci delle nuove schede madri e di una corposa lineup generale, nonché di diversi portatili da gaming con GPU RTX serie 30. Insomma, le novità in casa MSI non sono mancate di certo durante la kermesse.