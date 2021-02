NVIDIA, a nudo la scheda custom MSI GeForce RTX 3060 Gaming X

Abbiamo imparato quali sono le principali componenti di una scheda video. Adesso possiamo finalmente dare uno sguardo un po' più consapevole alla board e alle sue particolarità e non c'è modo migliore di farlo se non con la prima NVIDIA GeForce RTX 3060 custom trapelata in rete.

Parliamo di una scheda della Micro-Star International, meglio conosciuta come MSI, e di una custom molto popolare nel panorama videoludico, la versione Gaming X.

La NVIDIA GeForce RTX 3060 Gaming X è una scheda completamente personalizzata da MSI, con sistema di dissipazione MSI Twin Frozr 8 e design Torx 4.0 che prevede la fusione delle lame delle ventole a coppie.

Parliamo di un modello con overclock di fabbrica. Il base clock si attesta sui livelli reference, ovvero 1320 MHz ma in modalità boost si arriva a 1837 MHz, 60 in più rispetto ai valori stock. Questo aumento delle performance è dovuto a un sistema di dissipazione sufficientemente performante da tenerne a bada le temperature anche sotto intensi carichi di lavoro.

Scendendo sotto la scocca, vediamo una board ridisegnata rispetto al modello MSI Gaming X Trio, lievemente più compatta e una configurazione energetica a 8+6 pin. La versione Trio richiede invece due input a 8 pin. Stando alle specifiche ufficiali, la scheda ha un consumo di picco di 170 W, quindi nessuna differenza rispetto ai valori dichiarati da NVIDIA nonostante l'aumento delle frequenze.

Possiamo notare la tanto attesa GPU NVIDIA GA106-300 e i suoi 12 GB di memoria GDDR6 su sei moduli da 2 GB ciascuno. Una piccola curiosità: nella board è possibile notare che c'è la possibilità di inserire altri due moduli per un totale virtuale di 16 GB di memoria GDDR6.

Benchè al momento nessun modello abbia questa capacità, il design suggerisce che in futuro questo taglio potrebbe essere adottato da alcune varianti.Le memorie VRAM a bordo sono delle Samsung K4ZAF325BM-HC16. Come già detto, si tratta di sei moduli da 2 GB ciascuno.

La NVIDIA GeForce RTX 3060 è una scheda attesissima, soprattutto perchè sarà la prima ad adottare un algoritmo di limitazione anti-mining che dovrebbe quindi consentirle di raggiungere finalmente i gamer di tutto il mondo.