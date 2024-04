MSI GeForce RTX 4060 Ti: entra nel futuro di NVIDIA al MINIMO STORICO

Poco più di 400€ per una RTX 4060 Ti è un affare che, fino a pochi mesi fa, poteva sembrare irrealizzabile anche solo pensarlo. Oggi invece è realtà, e vi consente di portarvi a casa il meglio della tecnologia attuale ad un prezzo incredibile.

Il modello in sconto è la GeForce RTX 4060 Ti prodotta da MSI, tra i leader di settore per quanto riguarda componentistica votata al gaming puro. Nello specifico il modello è appartenente alla serie Gaming Slim, una variante più sottile della canonica serie Gaming, ma in grado di regalare prestazioni elevatissime e una efficienza energetica di tutto rispetto.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

La GeForce RTX 4060 prodotta da MSI è dotata di ventole per il raffreddamento TRI FROZR 3 e TORX 5.0. Il design, ovviamente aggressivo, farà un figurone all'interno del vostro case. Sotto al cofano troviamo ben 8 GB di memoria dedicata GDDR6, 18Gbps/128-bit, PCle 4.0, DisplayPort e HDMI. In altre parole, tutto il corredo di quella che dovrebbe essere una scheda grafica di ultimissima generazione, in grado di regalare prestazioni di altissimo livello con i titoli AAA più recenti. Nel mentre, sempre in merito al mercato GPU, Intel prosegue nello sviluppo di Arc Battlemage.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su