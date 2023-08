MSI, all'IFA 2023 di Berlino arrivano tante novità per i videogiocatori

MSI, in occasione dell’IFA 2023, ha presentato tantissime novità per i videogiocatori. La nuova gamma comprende laptop, desktop, monitor, schede grafiche, schede madri, periferiche e componenti.

Si è partiti con l’MSI Stealth 16 Mercedes-AMG, frutto della collaborazione tra MSI e Mercedes-AGI. Dotato del processore Intel Core i9 di 13esima generazione con GPU NVIDIA GeForce RTX 40, questa nuova edizione limitata vanta anche un aggiornamento del pannello a 4K OLED. Nel bundle pack trovano spazio diversi articoli, tra cui mouse, mousepad, unità USB e custodia.

Arriva anche la serie MSI Gaming Slim, una variante più sottile della serie Gaming che mantiene prestazioni elevate ed un aspetto aggressivo grazie ad un form factor alleggerito per la costruzione di impianti di gioco con vincoli di spazio e design del flusso d’aria sul bakplate che favorisce una migliore dissipazione del calore.



MSI ha anche presentato MEG Trident X2 13th, un PC desktop da gioco basato sul processore Intel Core i9 di 13esima generazione e scheda grafica RTX 4090. Presentato anche il MEG 342C QD-OLED, un nuovo monitor che offre ai giocatori esperienze di gaming di alto livello. MSI all’IFA presenterà anche la nuova serie 4K Gaming, caratterizzata dalla tecnologia Rapid IPS nei modelli MAG 274UPF/MAG 323UPF ed in grado di offrire un refresh rate fino a 160Hz.



Arriva anche il monitor Modern MD271UL 4K da 27 pollici che offre un’esperienza visiva coinvolgente con un pannello 4K che copre una gamma di colori del 95% di Adobe RGB e 139% di sRGB.



Presentate anche la scheda madre MSI B650 PROJECT ZERO con connessione posteriore, che ha spostato i connettori di alimentazione, i connettori delle ventole ed altre intestazioni dei pin sul retro per offrire una vista frontale più pulita ed ordinata. La B650M PROJECT ZERO è anche dotata dai specifiche come 2 slot PCIe Gen 4 x4 M.2 con M.2 Shield Frozr, porta USB 3.2 Gen 2 x2 Type-C, LAN 2.5G e Wi-Fi 6E.



Infine, arriva la serie MPG GUNGNIR 300 di chassis che è nata per soddisfare le esigenze di compatibilità delle configurazioni di sistema di medio livello per i giocatori. Troviamo un pannello frontale realizzato con design a rete in un unico pezzo ed il supporto ai radiatori doppi da 360mm die un dissipatore a liquido AIO o fino a 12 ventole da 120mm. Presente anche un supporto scorrevole per la gabbia HDD, una staffa PCIE con chiusure a pressione ed un supporto omnidirezionale per schede grafiche che può ruotare di 90 gradi.



"MSI è entusiasta di partecipare nuovamente all'evento IFA 2023, è un'occasione fantastica per presentare i nostri risultati. Il nostro team MSI è impegnato a portare le ultime tecnologie agli utenti di tutto il mondo, rendendo la loro vita più comoda e gioiosa. Invitiamo tutti a visitare lo stand MSI e ad esplorare i nostri entusiasmanti prodotti e le nostre innovazioni!" ha affermato Sam Chern, Vice Presidente Marketing di MSI.