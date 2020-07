MSI inaugura l'MSI Online Store: in vendita monitor, periferiche da gaming e PC

MSI ha annunciato oggi l'apertura dell'MSI Online Store, il negozio online che è finalmente online dopo mesi di sviluppo rallentati anche dall'emergenza sanitaria del Coronavirus.

"Lo sviluppo non è stato facile e la situazione sanitaria italiana legata al COVID-19 non ha di certo aiutato gli aspetti logistici del progetto. Questo perché lo Store non rappresenta solo un nuovo modo diretto di acquisto per l'utente ma raffigura mesi e mesi di sviluppo con l'obiettivo di fornire uno strumento di vendita più coinvolgente per i tantissimi rivenditori locali presenti in tutta Italia. Lo stretto legame tra mondo online e mondo offline dell'MSI Store ha permesso di coinvolgere tutto il canale di rivenditori italiani, migliorando così anche il servizio di assistenza offerto agli utenti finali" afferma la società nel comunicato stampa giunto in redazione, in cui ha dettagliato le caratteristiche di questo negozio.

Sullo Store gli utenti potranno trovare PC desktop gaming e creator, ma anche mini-pc CUBI, monitor da gaming e creator, periferiche da gioco come tastiere, mouse, cuffie e sedute, e chassis oltre a tutta la componentistica che da sempre rappresenta il cuore pulsante dell'azienda.

L'MSI Online Store propone un'assistenza di qualità premium con richiamata nel giro di due ore, la possibilità di effettuare il reso gratuito a 30 giorni con servizio di pickup, spedizione gratuita in 24/48 ore su tutto il territorio italiano, l'aggiornamento di tutti i desktop ed all-in-one in garanzia e le Lucky Box presenti in bundle con diversi prodotti.

L'MSI Online Store è già accessibile: la registrazione è gratuita.