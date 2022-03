MSI lancia bundle con Assassin's Creed Valhalla e nuovo DLC in regalo: come ottenerlo

Dopo avere annunciato di essere diventato official sponsor ed esport partner di Monster Energy Yamaha MotoGP, MSI annuncia il lancio di un nuovo bundle che consente di ottenere gratuitamente il gioco di Assassin's Creed Valhalla, oltre alla sua nuova espansione "Dawn of Ragnarok", con l'acquisto di alcuni prodotti MSI.

La promozione in questione durerà dal 10 marzo al 10 aprile 2022, ovverosia un mese di tempo per aggiudicarsi con PC desktop preassemblati, monitor, schede madri e tanti altri prodotti per gaming una key di Assassin's Creed Valhalla con incluso il DLC Dawn of Ragnarok. A proposito, ecco a voi le nostre impressioni sul DLC Dawn of Ragnarok. L’attivazione sarà effettuabile fino al 31 dicembre 2022, ma la richiesta di ricezione della key dovrà essere inviata entro il 24 aprile 2022.

Gli articoli proposti in questo bundle sono disponibili sullo Store ufficiale MSI e presso rivenditori partner autorizzati in tutta Italia. Per richiedere il codice promozionale basterà registrare il prodotto tramite MSI Member Center, richiedere il codice inserendo le informazioni necessarie e attendere 14 giorni. Dopodiché, si riceverà una e-mail da parte di MSI con il relativo codice per scaricare il gioco e la sua nuovissima espansione senza alcun costo aggiuntivo.

Sempre a proposito del colosso taiwanese, a fine febbraio ha presentato un nuovo monitor con curvatura 1000R pensato per gli esport.