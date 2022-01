MSI lancia GeForce RTX 3050 personalizzate: tre modelli, a partire da 424,99 Euro

Giusto a qualche ora dall’annuncio delle GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 personalizzate ASUS, anche MSI annuncia la sua linea di GeForce RTX 3050 sul mercato italiano. Il brand taiwanese si unisce pertanto alla lista di produttori partner responsabili della commercializzazione della nuova GPU entry-level della società di Jensen Huang.

Con la GeForce RTX 3050 viene fornito l'accesso alle più recenti tecnologie NVIDIA a un'ampia fascia di utenza, permettendo di godersi un gaming di alta qualità in 1080p. La RTX 3050 è progettata con la seconda generazione di RT Core per il Ray-Tracing e la terza generazione di Tensor Core per DLSS e AI.

Come tutte le schede grafiche della linea RTX 30, la RTX 3050 supporta le tre tecnologie di NVIDIA fondamentali per il gaming nel 2022: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e NVIDIA Broadcast, aumentando drasticamente la qualità dell'esperienza di gioco. Unite al Ray-Tracing in tempo reale, queste tecnologie rappresentano la base dell'esperienza GeForce, ora disponibile anche per la fascia di prezzo più bassa.

MSI equipaggia la nuova serie GAMING su RTX 3050 con il design termico TWIN FROZR 8. Questo design a doppia ventola è ulteriormente migliorato rispetto alla generazione precedente grazie alle nuove ventole TORX 4.0, progettate con nuove lamelle unite tra loro. Il dissipatore è caratterizzato da tecnologie aero e termodinamiche avanzate per una migliore dissipazione, temperature più basse e prestazioni più alte. Non manca, poi, l’illuminazione RGB Mystic Light personalizzabile tramite MSI Center.

La serie VENTUS 2X per la nuova GeForce RTX 3050 sarà disponibile con le ventole TORX 3.0 in una configurazione a doppia ventola. Il design progettato sulle prestazioni dona a VENTUS un look essenziale, perfetta per molteplici chassis e setup. Un sistema dissipante possente, backplate con look spatolato e l’estetica solida rendono la serie VENTUS versatile e adatta alla maggior parte dell’utenza.

La potenza di una scheda full-size con un form factor incredibilmente ridotto arriva con la nuova serie GeForce RTX 3050 AERO ITS. Essa utilizza una ventola singola ad alta efficienza con un dissipatore compatto. Le schede grafiche AERO ITX sono perfette per form factor piccoli, fornendo comunque ottime prestazioni.

La nuova serie MSI GeForce RTX 3050 sarà disponibile in Italia presso rivenditori partner nei prossimi giorni, al prezzo consigliato di 489,99 Euro per il modello GAMING X 8G e di 424,99 Euro per i modelli VENTUS 2X 8G OC e AERO ITX 8G OC.