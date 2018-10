MSI lancia in Italia il nuovo laptop PS42: si parte da 1.199 Euro

Arriva in Italia il nuovo MSI PS42, un sottile e leggero laptop in grado di offrire tutto ciò che si può desiderare per affrontare le sfide quotidiane con stile.

Caratterizzato da un look che colpisce fin dal primo sguardo, grazie anche alla scelta di utilizzare l’alluminio spazzolato per la scocca, MSI PS42 centrerà immediatamente il cuore di chi lo andrà a utilizzare, strizzando l’occhio al pubblico femminile e ai creativi.

Non appena lo si apre, infatti, si farà subito notare il suo confortevole display FHD, caratterizzato da una sottilissima cornice (5,7 mm), che gli consente di offrire un’area di visualizzazione incredibilmente elevata per un notebook con schermo da 14”. Il display è, inoltre, in grado di assicurare un’impeccabile qualità d’immagine, che l’esclusiva tecnologia MSI True Color saprà calibrare al meglio a seconda della modalità di utilizzo.

A un ottimo display MSI non poteva che associare il meglio anche per quanto riguarda la tastiera che, oltre a essere decisamente ergonomica, beneficia dell’abbinamento a un ampio trackpad, su cui è stato integrato un pratico sensore per le impronte digitali, che assicura i massimi livelli di sicurezza e permette di accedere rapidamente al sistema con un semplice tocco.

La scelta di utilizzare l’alluminio per la scocca, oltre a rappresentare un plus sul fronte dell’estetica, ha consentito a MSI di donare al PS42 anche eccezionali doti sul fronte della robustezza e della portabilità. Con un peso di appena 1,19 Kg e 15,9 mm di spessore, infatti, questo laptop può essere portato sempre con sé, rappresentando un insostituibile compagno per chi viaggia spesso, grazie anche all’autonomia di lavoro che può raggiungere le 10 ore.

L’estrema portabilità e il look raffinato non potevano in ogni caso non accompagnarsi a prestazioni di tutto rispetto, che sono assicurate dalla presenza dei recentissimi processori Intel® Core™ i7 di 8a generazione, unità SSD ultraveloci e, per alcuni modelli, grafica firmata NVIDIA.

Particolarmente completa è poi la dotazione sul fronte della connettività che include porte USB Type-C, USB 3.1, Audio Combo, HDMI per il collegamento di display esterni e un comodo SD Card Reader.

MSI PS42, oltre a essere uno straordinario strumento di lavoro, ha tutte le carte in regola per poter assicurare ore e ore di puro divertimento. Oltre alla qualità del suo display, infatti, grazie alla tecnologia Nahimic3, questo laptop sfoggia un audio di livello cinematografico, consentendo di ascoltare i propri brani preferiti in modalità virtual surround.

Ulteriore vantaggio riservato a coloro che acquisteranno MSI PS42 entro il 31 Dicembre 2018, grazie alla collaborazione con Intel, è quello di poter ottenere gratuitamente una serie di software per la creatività del valore di 349 euro, che permetteranno di liberare la propria fantasia negli ambiti video, musicale, grafico e fotografico.

Ma non è finita. MSI PS42 è, infatti, da oggi in vendita in Italia, fino a esaurimento scorte, con un prezzo promozionale a partire da 1.199 euro IVA inclusa presso i partner aderenti all’iniziativa.