MSI lancia in Italia cinque modelli di GeForce RTX 3060 custom

MSI ha annunciato l'arrivo in Italia di cinque modelli diversi della GeForce RTX 3060, la nuova scheda video di NVIDIA che supporta tutte le ultime tecnologie di gaming della linea: DLSS, NVIDIA Refrex e NVIDIA Broadcast, che mira ad accelerare le prestazioni e qualità delle immagini.

Per quanto riguarda la serie Gaming Trio, i modelli custom di MSI includono un nuovo design di raffreddamento caratterizzato dalle ventole TORX 4.0 che hanno delle lamelle unite tra di loro per portare una maggiore pressione d'aria al dissipatore. E' presente anche il design TRI Frozr 2 che garantirà una dissipazione del calore efficiente ed efficace anche in caso di carichi di lavoro elevati. Inoltre, a livello estetico troviamo anche il Mystic Light che arricchisce la scheda grafica con LED RGB sincronizzabili.

Passando alla serie Gaming, è caratterizzata dal design termico Twin Frozr 8 che è a doppia ventola ed è stato ulteriormente migliorato grazie alle ventole Torx 4.0 con lamelle unite tra loro per una maggiore pressione d'aria. Il dissipatore è anche caratterizzato da una serie di nuove tecnologie aero e termodinamiche per una dissipazione efficace.

Nella Serie Ventus invece troviamo le stesse ventole Torx 3.0, ma la GeForce RTX 3060 sarà disponibile in due varianti con tripla e doppia ventola. Queste varianti sono caratterizzate da un grande bilanciamento tra le prestazioni in game e gli aspetto di dissipazione.

Di seguito i prezzi:

GeForce RTX 3060 GAMING X TRIO 12G: € 549,00

GeForce RTX 3060 GAMING X 12G: € 509,00

GeForce RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC: € 485,00

GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC: € 459,00

GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G: € 429,00

L'acquisto può essere effettuato già da oggi presso i partner ufficiali di MSI. Ricordiamo che da oggi è disponibile la nostra recensione della ROG Strix RTX 3060.