MSI lancia in Italia la nuova gamma di notebook da gaming: c'è anche un modello da 18'

MSI annuncia oggi il lancio in Italia della nuova lineup di laptop da gaming, che sfoggia delle nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, display mini LED 4K da 18 pollici ed i processori Intel.

Il top di gamma è il Titan 18 HX, dotato del primo display mini LED 4K da 18 pollici al mondo, con tecnologia DisplayHDR 1000, un’ampia copertura della gamma cromatica e risoluzioni elevate. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core i9-14900HX di 14esima generazione e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. Il laptop è disponibile in preordine in Italia al prezzo di 5999 Euro.

Arrivano anche i Raider GE78 HX ed il Vector 17 HX, entrambi basati sul processore Intel Core i9-14900HX di 14esima generazione e di un display da 17 pollici con aspect ratio di 16:10 QHD+. A completare la scheda tecnica ci pensa la GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 4000. I due laptop sono disponibili per l’acquisto rispettivamente ai prezzo di 3699 e 2599 Euro.

Per coloro che necessitano di un laptop da gaming più compatto, c’è anche lo Sealth 16AI Studio, con schermo da 16 pollici ed aspect ratio di 16:10 con risoluzione UHD+ o QHD+, mentre a livello tecnico troviamo la CPU Intel Core Ultra 9 185H e la scheda grafica RTX Serie 4000. Il computer è disponibile in preordine a 2499 Euro.

MSI porta in Italia anche il Cyborg 14 con CPU Intel Core i7 di 14esima generazione e schermo da 14”, ma la messa in vendita è prevista per il Q3 2024.

In arrivo nel nostro paese anche i Raider GE68 HX, Vector 16 HX, Stealth 14e AI Studio, Sword 17 HX e Cyborg 15 AI.