MSI lancia i laptop gaming con RTX serie 30: sconto fino a 300 euro

Dopo aver trattato la lineup generale svelata da MSI al CES 2021, torniamo a trattare gli annunci effettuati dalla multinazionale taiwanese nel contesto dell'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show). Infatti, in questa penultima giornata della kermesse, sono stati svelati i nuovi laptop da gaming di MSI con GPU RTX serie 30.

Non c'è infatti solamente MSI GS76 Stealth, modello di cui avevamo già parlato nel precedente articolo, dato che la multinazionale taiwanese ha svelato molti altri modelli. Più precisamente, troviamo GE76 Raider Dragon Edition Tiamat, GS66 Stealth, GP66/GP76 Leopard, Stealth 15M e Serie GF75/65 Thin. La nuova lineup di MSI punta, oltre che sulle ultime schede video NVIDIA, anche al supporto al Wi-Fi 6E.

Tra i prodotti maggiormente messi in risalto da MSI c'è GE76 Raider Dragon Edition Tiamat. Quest'ultimo si ispira al mito dell'antica Dea babilonese e presenta sotto alla scocca una GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 3080 e un processore fino a Intel Core i9. Non manca il sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost 5, nonché la tecnologia Mystic Light. Presente inoltre il supporto al Wi-Fi 6E.

Passando invece a GS66 Stealth, quest'ultimo punta sia ai gamer che all'ambito professionale. Dispone di processori Intel fino a 8 core e di una scheda video NVIDIA GeForce RTX serie 30. Non passa inosservato anche il design "Sharper in Core black", così come il display IPS a 300 Hz. La batteria è da 99,9 Wh.

GP66 e GP76 Leopard puntano in alto mediante l'implementazione di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 e dei più recenti processori Intel Core i7. Non mancano display 8K e una dotazione completa di porte I/O.

Arrivando a Stealth 15M, quest'ultimo rappresenta il laptop da gaming da 15 pollici più sottile al mondo. Lo spessore è di 16,15 mm, mentre il peso ammonta a 1,7 Kg. Sotto la scocca ci sono processori Intel di undicesima generazione e schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 30.

Si è poi parlato di GF75 e 65 Thin, portatili che montano un display a 144 Hz, processori fino all'Intel Core i7 e una scheda video RTX Serie 30. MSI li descrive come laptop "stilosi e accessibili".

Infine, è stato svelato anche Creator 15, laptop che strizza l'occhio ai creatori di contenuti. Dispone di un pannello touch screen True Pixel 4K calibrato individualmente da Calman e può visualizzare il 100% della gamma AdobeRGB. Sotto la scocca c'è ovviamente una GPU RTX Serie 30, in grado di garantire ottime soddisfazioni in termini di rendering video e 3D. La batteria è da 99,9 Wh.

MSI afferma che chi acquisterà un portatile RTX serie 30 entro il 31 gennaio 2021 potrà usufruire di uno sconto fino a 300 euro (che si applica solo a determinati modelli). Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al sito ufficiale dell'azienda (la pagina verrà resa pubblica domani 14 gennaio 2021).